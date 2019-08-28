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قفصة: محاولة الإعتداء على أعوان من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال حملة للتصدي لحفر الآبار العشوائية

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
وات - تعرض فريق عمل دائرة الموارد المائية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، اليوم الأربعاء، إلى التهجم ومحاولة الاعتداء المادي من قبل أحد الفلاحين مرفوقا بإبنه وعاملان بحضيرة لحفر الآبار بمنطقة منزل شيحاوي بعمادة عليم من معتمدية السند، وذلك خلال حملة للتصدي لحفر الآبار العشوائية وحجز معدات الحفر.

وقد عمد ابن أحد الفلاحين إلى إشهار سلاح أبيض (سكين) وتهديد أعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فضلا عن قيامه بسكب البنزين على جسده والتهديد بحرق نفسه.


هذا وقام أحد عملة حضيرة حفر البئر كذلك بسكب البنزين على جسده وهدد بحرق نفسه وحرق السيارات الإدارية والآليات الخاصة بعملية الحجز (آلة رافعة)، وفق ماعاينه مراسل (وات) بالجهة.
وعلى خلفيّة هذه الأحداث، أكد الممثل القانوني للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، نادر بحري، أن المندوبية قامت برفع قضية عدلية ضد المعتدين لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالجهة.

  
  
     
  
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