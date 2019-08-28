قفصة: محاولة الإعتداء على أعوان من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال حملة للتصدي لحفر الآبار العشوائية

Mercredi 28 Août 2019
وات - تعرض فريق عمل دائرة الموارد المائية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، اليوم الأربعاء، إلى التهجم ومحاولة الاعتداء المادي من قبل أحد الفلاحين مرفوقا بإبنه وعاملان بحضيرة لحفر الآبار بمنطقة منزل شيحاوي بعمادة عليم من معتمدية السند، وذلك خلال حملة للتصدي لحفر الآبار العشوائية وحجز معدات الحفر.
وقد عمد ابن أحد الفلاحين إلى إشهار سلاح أبيض (سكين) وتهديد أعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فضلا عن قيامه بسكب البنزين على جسده والتهديد بحرق نفسه.
هذا وقام أحد عملة حضيرة حفر البئر كذلك بسكب البنزين على جسده وهدد بحرق نفسه وحرق السيارات الإدارية والآليات الخاصة بعملية الحجز (آلة رافعة)، وفق ماعاينه مراسل (وات) بالجهة.
وعلى خلفيّة هذه الأحداث، أكد الممثل القانوني للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، نادر بحري، أن المندوبية قامت برفع قضية عدلية ضد المعتدين لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالجهة.
وقد عمد ابن أحد الفلاحين إلى إشهار سلاح أبيض (سكين) وتهديد أعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فضلا عن قيامه بسكب البنزين على جسده والتهديد بحرق نفسه.
هذا وقام أحد عملة حضيرة حفر البئر كذلك بسكب البنزين على جسده وهدد بحرق نفسه وحرق السيارات الإدارية والآليات الخاصة بعملية الحجز (آلة رافعة)، وفق ماعاينه مراسل (وات) بالجهة.
وعلى خلفيّة هذه الأحداث، أكد الممثل القانوني للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، نادر بحري، أن المندوبية قامت برفع قضية عدلية ضد المعتدين لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالجهة.
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
27°
|27°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-26
|29°-25
|31°-24
|30°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 134) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 379) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 806) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 676) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 143) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 54 001) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 519) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 785) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 735) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 639) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 278) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 006) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 758) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 794) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 304) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 948) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 972) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 405) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 687) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 314) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: نقابة الصحفيين تندّد بممارسات بعض السياسيين المافيوزية وترفض اصطفاف عدد من الصحفيين وراء أجندات انتخابية