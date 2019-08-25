نعيم السليتي يسجل هدفه الاول مع الاتفاق السعودي

Dimanche 25 Août 2019
وات - سجل اللاعب الدولي التونسي نعيم السليتي هدفه الاول مع الاتفاق السعودي في اول ظهور له مع فريقه الجديد ليقوده للفوز على نادي الوحدة بنتيجة 2-صفر في المباراة التي اقيمت يوم السبت لحساب الجولة الاولى لبطولة السعودية لكرة القدم.
وكان السليتي احرز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 90 ز6 من المباراة التي شهدت ايضا مشاركة اسامة الحدادي كاساسي مقابل غياب التونسي فخر الدين بن يوسف.
وسجل فواز الطريس الهدف الاول (د56) .
يذكر ان متوسط الميدان السليتي كان انتقل الى نادي الاتفاق يوم 11 اوت الجاري قادما من ديجون الفرنسي وذلك لمدة ثلاثة مواسم.
وكان السليتي احرز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 90 ز6 من المباراة التي شهدت ايضا مشاركة اسامة الحدادي كاساسي مقابل غياب التونسي فخر الدين بن يوسف.
وسجل فواز الطريس الهدف الاول (د56) .
يذكر ان متوسط الميدان السليتي كان انتقل الى نادي الاتفاق يوم 11 اوت الجاري قادما من ديجون الفرنسي وذلك لمدة ثلاثة مواسم.
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Par:_anis (Tunisia )
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