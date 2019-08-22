الألعاب الإفريقية الرباط المغرب 2019 الفضية للسباح التونسي مهدي العجيلي

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - أحرز السباح التونسي مهدي العجيلي مساء اليوم الخميس 22 أوت 2019 الميدالية الفضية سباق سباحة حرة مسافة 200 متر بتوقيت دقيقة و49 ثانية و22 جزء من الثانية وذلك خلال منافسات الألعاب الإفريقية التي تحتضنها المغرب إلى غاية 31 من الشهر الجاري.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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