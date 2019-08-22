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الرابطة الاولى - الجولة الاولى - الحكام

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
وات - كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم عن حكام مقابلات الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2019-2020

السبت 24 اوت الجاري
ملعب المنزه / س 16 و30د النادي الافريقي - الملعب التونسي ( دون حضور الجمهور) - الحكم الصادق السالمي


القيروان / س 16 و30د الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بسليمان - الحكم هيثم قيراط

ملعب نجبيب الخطاب بتطاوين / س 16 و30د الاتحاد الرياضي بتطاوين - الترجي الرياضي التونسي - الحكم امير لوصيف

الاحد 25 اوت
/ س 18 ملعب بن جنات المنسيتر الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي - الحكم المختار دبوس.

  
  
     
  
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