الرابطة الاولى - الجولة الاولى - الحكام

Jeudi 22 Août 2019



وات

- كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم عن حكام مقابلات الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2019-2020ملعب المنزه / س 16 و30د النادي الافريقي - الملعب التونسي ( دون حضور الجمهور) - الحكم الصادق السالميالقيروان / س 16 و30د الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بسليمان - الحكم هيثم قيراطملعب نجبيب الخطاب بتطاوين / س 16 و30د الاتحاد الرياضي بتطاوين - الترجي الرياضي التونسي - الحكم امير لوصيف/ س 18 ملعب بن جنات المنسيتر الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي - الحكم المختار دبوس.