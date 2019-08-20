في الدندان مطاردة سيارة مشبوهة على متنها اجنبيين وحجز 6 الاف قرصا مخدرا كانت معدة للتهريب

Mardi 20 Août 2019



باب نات

- اوقف اليوم اعوان مركز الامن الوطني بالدندان أثر مطاردة أمنية لسيارة مشبوهة جزائريين كانت بحوزتهما كمية من الادوية الخاصة بمرض الأعصاب كانا بصدد تهريبها الى بلدهم ..وقد تم حجز 6الاف قرصا مخدرا واموال ولا تزال الابحاث جارية معهما للكشف عن مصدر حصولهما على تلك الادوية .....