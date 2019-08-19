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مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية في كل من تيبار والسرس والعيون

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
وات - قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، إن مجلس الهيئة، صادق خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، على نتائج الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت يومي 17 و18 أوت الجاري في بلديات تيبار (باجة) والسرس (الكاف) والعيون (القصرين)، لانتخاب مستشارين بلديين جددا في هذه الجماعات المحلية، بعد حل مجالسها السابقة المنتخبة العام الماضي.
وأضاف البرينصي في تصريح لـ(وات) أن المجلس صادق أيضا خلال اجتماعه على دليلين اثنين، الأول يخص تمويل الحملات الانتخابية، في حين يتصل الدليل الثاني بمراقبة تلك الحملات.



ومن المنتظر أن تنطلق الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي يوم 2 سبتمبر المقبل على أن تنطلق الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة يوم 14 من الشهر نفسه داخل تونس، ويوم 12 سبتمبر خارجها.

من جهة اخرى، أفاد عضو مجلس الهيئة، بأنه تم خلال الاجتماع المصادقة على قرار مشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري (الهايكا) بخصوص تنظيم تغطية الحملات الانتخابية في وسائل الاعلام.
كما تمت خلال الاجتماع أيضا المصادقة على مسائل تتعلق بالتنظيم والشراءات الخاصة بالانتخابات المقبلة.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل على أن تجرى في الخارج أيام 13 و14 و15 من الشهر ذاته.
أما الانتخبات التشريعية فستجرى داخل أرض الوطن يوم 6 اكتوبر 2019، وأيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل في الخارج.

  
  
     
  
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