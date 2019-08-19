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الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزا بحوالي 800 مليون دينار

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
وات - سجل الميزان التجاري الغذائي حتى موفى شهر جويلية 2019، عجزا بقيمة 4ر801 مليون دينار مقابل فائض بقيمة 7ر182 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.

وقد تواصل هذا العجز للشهر السابع على التعوالي حيث بلغت نسبة التغطية 2ر77 بالمائة مقابل 1ر106 بالمائة خلال شهر جويلية 2018 وذلك وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة.
وقد سجلت الصادرات الغذائية انخفاضا بنسبة 1ر14 بالمائة مقابل ارتفاعا في الواردات بلغ 18 بالمائة.


وتعود هذه الوضعية إلى تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 1ر41 بالمائة وبنسبة 9ر35 بالمائة من حيث الكميات المصدرة، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في واردات الحبوب التي مر حجم حصتها من واردات المواد الغذائية من 9ر39 بالمائة إلى 7ر43 بالمائة في موفى شهر جويلية 2019.

وتظل الحبوب والسكر والزيوت النباتية من أهم المواد الأساسية التي يتم توريدها حيث تمثل 7ر61 بالمائة من إجمالي المواد الغذائية الموردة.
كما تشير معطيات المرصد الى ارتفاع ملحوظ على مستوى صادرات الطماطم والقوارص والتي بلغت على التوالي 3ر30 بالمائة و5ر16 بالمائة.

  
  
     
  
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