Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ila Mata Sata3rif  

رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين 19 أوت 2019 بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول الإجتماع الوضع العام بالقوات المسلحة والوضع الأمني والعسكري وطنيّا وإقليميا، اضافة الى استعراض مستجدّات التعاون العسكري مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.





كما استعرض الاجتماع آخر استعدادات المؤسسة العسكرية لتأمين وإنجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى القادمة.




  
  
     
  
cadre-f7a1bbed42d17cec40160250001a2a1b-2019-08-19 12:44:45






0 de 0 commentaires pour l'article 187608



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 19 أوت 2019 | 18 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:08 16:07 12:30 05:39 04:05
33°
 33° % 38 :الرطــوبة
تونــس 24°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
33°-2436°-2535°-2435°-2432°-25
  • Avoirs en devises
    17089,3

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19080 DT        1$ =2,85504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   567,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566220999|187608 2010|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires