رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

Lundi 19 Août 2019



باب نات















- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين 19 أوت 2019 بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول الإجتماع الوضع العام بالقوات المسلحة والوضع الأمني والعسكري وطنيّا وإقليميا، اضافة الى استعراض مستجدّات التعاون العسكري مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.كما استعرض الاجتماع آخر استعدادات المؤسسة العسكرية لتأمين وإنجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى القادمة.