بطولة إفريقيا لألعاب القوى /أكابر/: الجزائر تحتضن دورة 2020

Samedi 17 Août 2019
وات - تحتضن العاصمة الجزائر, النسخة الـ 22 من بطولة إفريقيا لألعاب القوى (أكابر) في الفترة الممتدة من 24 الي 28 جوان 2020, حسبما أعلنه اليوم السبت, رئيس الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى, الكاميروني كالكابا مالبوم.
وكان مقررا أن تجري هذه البطولة أساسا بمدينة وهران (419 كلم غرب العاصمة), قبل أن تتحول إلى العاصمة الجزائرية, حسب ما اعلنه رئيس الهيئة القارية لألعاب القوى عبر حسابه الرسمي في تويتر.
وجرت النسخة السابقة من بطولة إفريقية لألعاب القوى سنة 2018 بمدينة أسابا (نيجيريا).
وكان مقررا أن تجري هذه البطولة أساسا بمدينة وهران (419 كلم غرب العاصمة), قبل أن تتحول إلى العاصمة الجزائرية, حسب ما اعلنه رئيس الهيئة القارية لألعاب القوى عبر حسابه الرسمي في تويتر.
وجرت النسخة السابقة من بطولة إفريقية لألعاب القوى سنة 2018 بمدينة أسابا (نيجيريا).
En continu
- 06:50 فضيحة الــ101 سؤال !!!
- Hier 20:17 هؤلاء الأمراء يريدون التحكم في تونس!!!!!
- Hier 18:36 ''توننداكس'' يتراجع بـ3ر0% في اقفال الاسبوع
- Hier 17:12 ميناء رادس وصول اول عربات القطار RFR
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:45
|19:11
|16:08
|12:30
|05:38
|04:03
|
26°
|25°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|25°-21
|37°-24
|36°-24
|37°-24
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 89 185) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 037) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 990) كلات بعضها ..
( 66 787) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 451) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 695) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 093) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 628) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 796) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 086) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 893) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 055) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 432) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 291) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 44 249) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 955) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 43 749) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 287) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 275) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 103) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:lahache (Tunisia )
Sur: عبد الكريم الزبيدي يهدّد النهضة بملف الاغتيالات والجهاز السري ويعد بالمصالحة الشاملة