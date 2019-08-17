بطولة إفريقيا لألعاب القوى /أكابر/: الجزائر تحتضن دورة 2020

Samedi 17 Août 2019



وات

- تحتضن العاصمة الجزائر, النسخة الـ 22 من بطولة إفريقيا لألعاب القوى (أكابر) في الفترة الممتدة من 24 الي 28 جوان 2020, حسبما أعلنه اليوم السبت, رئيس الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى, الكاميروني كالكابا مالبوم.وكان مقررا أن تجري هذه البطولة أساسا بمدينة وهران (419 كلم غرب العاصمة), قبل أن تتحول إلى العاصمة الجزائرية, حسب ما اعلنه رئيس الهيئة القارية لألعاب القوى عبر حسابه الرسمي في تويتر.وجرت النسخة السابقة من بطولة إفريقية لألعاب القوى سنة 2018 بمدينة أسابا (نيجيريا).