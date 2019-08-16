''عتيد'' تتقدم بطلب لهيئة الانتخابات للاطلاع على قائمة النواب المُزكّين لمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية

Vendredi 16 Août 2019



وات

- تقدمت الجمعيٌة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، اليوم الجمعة ، بطلب إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بغرض إطلاعها على القائمة الإسمية الكاملة لأعضاء مجلس نواب الشعب المزكّين لكلّ مترشّح على حدة، للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لسنة 2019 .وأوضحت "عتيد" في نص مراسلة موجهة للهيئة أن "مطلبها يتنزل في إطار النفاذ الى المعلومة لدى هيئة الانتخابات"، موضحة أن الطلب "يندرج أيضا ضمن اختصاصها وعملها كجمعية تسهر على ضمان نزاهة وديمقراطية الانتخابات".من جهة أخرى، لاحظت المنظمة أن إطلاعها على القائمة الاسمية الكاملة لنوّاب البرلمان الذين قاموا بتزكية كلّ مترشّح على حدة، للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، "يدخل في سياق الحياة العامّة، وله إتّصال مباشر بالحياة السياسيّة وشفافية المسار الانتخابي والديمقراطي في تونس، وليس له أيّ علاقة بالمعطيات الشخصيّة".وكانت منظمة "بوصلة"وجمعية "لنا تونس" قد طالبتابدورهم، اليوم الجمعة، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بنشر قائمة أعضاء مجلس نواب الشعب الذين قاموا بتزكية مترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، استجابة لما يتيحه القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عادل البرينصي، أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الخميس، أن الهيئة ستنشر يوم الجمعة، قائمة أعضاء البرلمان الذين قاموا بتزكية مترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، احتراما لحق النفاذ إلى المعلومة.وقال إن الهيئة راسلت مجلس نواب الشعب للتأكد من قائمة النواب المُزكّين،وسيتم نشرها لاحقا.