الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تأسف لمحاولات انتحال أمينها العام السابق صفة الامين العام الحالي و المس من هيبة الدولة

Vendredi 16 Août 2019



وات

- عبّرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن أسفها واستنكارها لتصرفات الامين العام السابق، الحبيب قيزة، بشأن "تعمد انتحاله صفة الامين العام الحالي ونشره على صفحة رسمية مزعومة للكنفدرالية على موقع التواصل الاجتماعي اتهامات تمس من هيبة السلطة التنفيذية والقضاء ووزير الشؤون الاجتماعية".وجدّدت اسفها لما اعتبرته مغالطات يقوم بها الامين العام السابق وتوظيفه لعلاقة القرابة بينه وبين الامين العام الحالي ومحاولات مسه من استقلالية القضاء بعد ما بتّ القضاء الاستعجالي في طوره الاستئنافي بإقرار شرعية الامين العام الحالي محمد علي قيزة واقرار شرعية انتخابه طبقا لاجتماع الهيئة المديرة بتاريخ 26 اكتوبر 2018.وأكدت أن الامين العام للكنفدرالية منتخب من قبل الهيئة المديرة ويبقى من صلاحياتها سحب الثقة منه وتغييره بانتخاب غيره من أعضاء الهيئة المديرة وفق ما يقتضيه القانون الاساسي.وأوضحت في بيانها أن الكنفدرالية هي منظمة نقابية مناضلة تحتكم الى قانونها الاساسي والى قرارات وإرادة منخرطيها وهياكلها بالآليات الديمقراطية، مؤكدة انه لا دخل لعائلات قيادتها باعتبار القرابة بين الامين العام الحالي و السابق أو للسلطة في شأنها.يذكر ان حكمين استئنافيين استعجاليين اقرا بشرعية محمد على قيزة و الهياكل الشرعية ورفع اليد للحبيب قيزة وذلك بنقضهما الحكمين الابتدائيين الاستعجاليين.وكان الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل حبيب قيزة اتهم امس الخميس خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، ابنه محمد علي قيزة بالانقلاب على المنظمة و بارتكاب سرقات و جرائم مالية في حق الكنفدرالية ، مبينا أن ابنه لا يمثل أية شرعية داخل المنظمة وهو مجمد من قبل الهيئة المديرة منذ شهر أفريل المنقضي.ووصف قيزة ابنه بـ"المتواطئ" مع الحكومة ومع الاتحاد العام التونسي للشغل لضرب التعددية النقابية وإقصاء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من عضوية مجلس الحوار الاجتماعي، متهما وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالوقوف وراء عمليات التحريض على شخصه وتعطيل مساعيه لبناء تعددية نقابية مبنية على أساس المواطنة.