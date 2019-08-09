سعيد العايدي يؤكد لدى تقديم ترشحه للرئاسية أنه سيعمل على ضمان علوية القانون والمساواة بين المواطنين

Vendredi 09 Août 2019



وات

- قال رئيس حزب بني وطني، سعيد العايدي، اليوم الجمعة، لدى تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها إنه سيعمل على ضمان علوية القانون والمساواة بين المواطنين.وأوضح العايدي، في تصريح اعلامي، أنه سيعمل إذا ما تم انتخابه رئيسا للجمهورية على بناء دولة القانون ومكافحة كل ماهو مواز، سواء كان اقتصاديا أو أمنيا أو اجتماعيا.كما أكده أنه سيعمل على الدفاع عن سيادة تونس بـ"أسلوب عصري يتماهى مع تطورات القرن الواحد والعشرين"، موضحا أن السيادة اقتصادية وترابية وسيادة على الثروات الطبيعية ورقمية وأمنية أيضا.وبين أنه يدخل سباق الانتخابات الرئاسية عن طريق تزكيات شعبية، قدرت بـ 18.600 تزكية.يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أغلقت مساء اليوم الجمعة بعد أن فتحت يوم 2 أوت الجاري، حيث قدم 98 مترشحا ملفات ترشحهم لهيئة الانتخابات.