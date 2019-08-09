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سلمى اللومي لدى تقديم ترشحها للرئاسية : ملف الأمن القومي سيكون أبرز أولوياتي

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - قالت رئيسة حزب الأمل، سلمى اللومي، اليوم الجمعة، لدى تقديم ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها "إن ملف الأمن القومي في مختلف مجالاته يعد أبرز أولوياتي لاستكمال مسار عمل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، إذا تم انتخابي لمنصب رئيس الجمهورية".

وأوضحت اللومي في تصريح اعلامي، أنها مرشحة بصفتها رئيسة حزب الأمل وأنها ستعمل على تمثيل مختلف الفئات الاجتماعية والمرأة التونسية بالخصوص، التي وصفتها بالفاعلة في البلاد ومكتسحة كل الميادين.


وأضافت سلمى اللومي، التي كانت تنتمي الى حزب نداء تونس وتولت بالخصوص حقيبة وزارية بعد انتخابات 2014 في حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد، أنها ستعمل على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في صورة تم ترشيحها لتولي رئاسة الجمهورية.
وأفادت بأنها ترشحت بعد تقديم 12 تزكية من نواب ينتمون الى حزب الأمل، مشيرة الى أن 20 نائبا برلمانيا انضموا الى حزبها.

يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أغلقت مساء اليوم الجمعة، بعد أن فتحت يوم 2 أوت الحالي، حيث قدم 98 مترشحا ملفاتهم لهيئة الانتخابات.

  
  
     
  
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