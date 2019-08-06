Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatit-Ganbina  

عرض 24 عطر ضمن مهرجان صفاقس الدولي ... استعادة للذاكرة الموسيقية التونسية عبر رؤية فنية مجددة

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
وات - "24 عطر" هو مشروع فني ابتكره الفنان الموسيقي محمد علي كمون من رحم الموسيقى التونسية بمختلف ألوانها البدوية والاركسترالية، وأخذ معه جمهور مهرجان صفاقس الدولي، مساء الإثنين، في رحلة فنية فاحت بعبق تاريخ تونس العريق من من شمالها إلى جنوبها فأبهرت الجمهور الحاضر وابحرت به في عالم فني لن يمحى من الذاكرة.

عرض 24 عطر... هذه الرحلة الفنية التي جابت جميع ولايات الجمهورية من شمالها إلى جنوبها في غضون حوالي ساعتين من الزمن أمنها اكثر من 60 عنصرا من فنانين وعازفين وراقصين.
انطلاقة العرض كانت بعطور أندلسية وموشحات في مقامات طربية لينتقل إلى سحر الجنوب وصحرائه ومقام "المحير سيكا" ثم يذهب صعودا نحو الحدود الجزائرية والقبائل.

عطور الحضرة الصفاقسية والتخميرة وطبال جزر قرقنة كانت أيضا حاضرة خلال عرض 24 عطر ولكن بتوزيع موسيقي ورؤية فنية مجددة بإمضاء محمد علي كمون أصيل جهة صفاقس.

عرض 24 عطر ضمن مهرجان صفاقس الدولي كان حقا عرضا استثنائيا بامتياز حيث لم يكن مجرد عرض فرجوي كلاسيكي بل كان شكلا من أشكال استعادة الذاكرة الموسيقية التونسية عبر رؤية خلاقة ومجددة من أجل تحرير الموسيقى التونسية من دائرة الانغلاق والتكلس وإضفاء عطور عليها دون اقتلاعها من جذورها.




  
  
     
  
cadre-85d2e1ac0d2f62cb18f94dcf1a31e788-2019-08-06 07:43:20






0 de 0 commentaires pour l'article 186997



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 06 أوت 2019 | 5 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:23 16:13 12:32 05:29 03:49
30°
 41° % 58 :الرطــوبة
تونــس 28°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
41°-2844°-3040°-2638°-2438°-24
  • Avoirs en devises
    16301,9

  • (5 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19916 DT        1$ =2,88240 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 août)   911,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565077955|186997 595|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires