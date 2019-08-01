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القصرين: وزير الداخلية يشرف على موكب تنصيب ''محمد شمسة'' واليا على الجهة

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - أشرف صباح اليوم الخميس 01 أوت 2019 وزير الداخلية "هشام الفراتي" على موكب رسمي بمقر ولاية القصرين تولى خلاله تنصيب "محمد شمسة" واليا على الجهة خلفا للسيد "سمير بوقديدة".

وقد ألقى بالمناسبة كلمة بين من خلالها أهمية دور الوالي في النهوض بالعمل الجهوي وفق التوجهات المرسومة من قبل الحكومة داعيا إلى تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين كل الأطراف لما فيه مصلحة الجهة وتعزيزا لأمنها واستقرار مناخها الاجتماعي ورفاه متساكنيها، مؤكدا على جسامة المسؤوليات الموكولة للوالي.


كما دعا وزير الداخلية من ناحية أخرى إلى التركيز على العمل الميداني في متابعة المشاريع التنموية ودفع نسق إنجازها ودعم مجهودات الأجهزة الأمنية بالجهة، بهدف إحكام متابعة الوضع العام بها وضرورة الاستعداد الجيد لإنجاح الاستحقاقات الوطنية القادمة.

  
  
     
  
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