مهرجان قابس الدولي يستأنف الخميس عروضه الثقافية

Mercredi 31 Juillet 2019
وات - يستأنف مهرجان قابس الدولي، غدا الخميس غرة أوت، عروض دورته 36 التي تقام هذه السنة تحت شعار " وتستمر الخطى ... إلى ما نريد ".
وسيكون جمهور قابس في سهرة الغد على موعد مع الفنانة التونسية يسرى محنوش وفي اليوم الموالي مع الفنانة العربية لطيفة العرفاوي لتؤثث مسرحية " باست عبدلي مائة بالمائة تابو " سهرة يوم 03 أوت .
كما سيكون جمهور قابس يوم 04 أوت على موعد مع الفنان المصري هاني شاكر ومع عرض "لالرجينيانو" في سهرة اليوم الموالي ليؤثث الفنان العربي وائل جسار سهرة يوم 06 أوت والفنان العربي فيصل الصغير يوم 07 أوت .
ويكون الموعد يوم 08 اوت مع الفنانة العربية أليسا ليكون اللقاء في سهرة اليوم الموالي مع نضال السعدي من خلال مسرحية " لا هكة لا هكة " لتختتم فعاليات الدورة 36 لمهرجان قابس الدولي بسهرة سيؤمنها ابن قابس الفنان صلاح مصباح.
يشار إلى ان العديد من عروض مهرجان قابس الدولي قد عرضت بنوافذ مغلقة وقد تميزت الدورة الحالية لهذا المهرجان ولأول مرة في تاريخ هذه التظاهرة الثقافية الكبرى ببرمجة 9 عروض دولية.
وسيكون جمهور قابس في سهرة الغد على موعد مع الفنانة التونسية يسرى محنوش وفي اليوم الموالي مع الفنانة العربية لطيفة العرفاوي لتؤثث مسرحية " باست عبدلي مائة بالمائة تابو " سهرة يوم 03 أوت .
كما سيكون جمهور قابس يوم 04 أوت على موعد مع الفنان المصري هاني شاكر ومع عرض "لالرجينيانو" في سهرة اليوم الموالي ليؤثث الفنان العربي وائل جسار سهرة يوم 06 أوت والفنان العربي فيصل الصغير يوم 07 أوت .
ويكون الموعد يوم 08 اوت مع الفنانة العربية أليسا ليكون اللقاء في سهرة اليوم الموالي مع نضال السعدي من خلال مسرحية " لا هكة لا هكة " لتختتم فعاليات الدورة 36 لمهرجان قابس الدولي بسهرة سيؤمنها ابن قابس الفنان صلاح مصباح.
يشار إلى ان العديد من عروض مهرجان قابس الدولي قد عرضت بنوافذ مغلقة وقد تميزت الدورة الحالية لهذا المهرجان ولأول مرة في تاريخ هذه التظاهرة الثقافية الكبرى ببرمجة 9 عروض دولية.
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Par:Ridha_E (France )
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