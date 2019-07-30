منوبة: انطلاق البت في ترشح 61 قائمة بالدائرة الانتخابية بالجهة

Mardi 30 Juillet 2019



وات

- باشرت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة صبيحة اليوم الثلاثاء عملية البت في القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية منوبة والتي بلغ عددها 61 قائمة منها 31 قائمة مستقلة و26 قائمة حزبية و04 ائتلافية ، حسب ما أكّده المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات حسني السحباني لمراسلة "وات "بالجهة.وأضاف ان عملية البت في الترشحات التي ارتفع عددها مقارنة ب2014 (59 قائمة) تتواصل الى يوم 05 اوت القادم وسيتم اعلام القائمات القابلة للتصحيح عبر اضافة وثائق بتنابيه كتابية كما سيعلن عن الحالات غير قابلة للتصحيح والمرفوضة لاسباب متعلقة بإضافة مرشحين من خارج القائمتين الاصلية والتكميلية مثلا على ان يفتح لها باب الاعتراض بالمحكمة الابتدائية يوم 07 اوت القادم بعد تعليق القائمات المقبولة قبل يوم .وقد احتلت القائمات المستقلة صدارة القائمات المترشحة ب31 قائمة ، بعضها خاض تجربة الانتخابات البلدية 2018 على غرار "اولاد الحومة" "وتونس الجميلة" و"المظلة" و"غدوة خير" والبعض الاخر تركزت خصيصا لخوض غمار المنافسة للانتخابات التشريعية .عدد القائمات المستقلة في هذه المحطة الانتخابية تضاعف مقارنة بالانتخابات التشريعية 2014 والتي سجلت ترشح 19 قائمة من جملة 59 قائمة مترشحة بالدائرة الانتخابية منوبة .ولعل ابرز ما ميز ترشح القائمات المستقلة ترأس النائبين بمجلس النواب نجيب ترجمان وهدى تقية قائمتي "هلموا لتونس" و"نحن منوبة " فيما لايزال الجدل قائما صلب الهيئة الفرعية حول تعديل بعض القائمات من مستقلة الى ائتلافية للقائمات المترشحة بنفس الاسم والشعار في اكثر من دائرة انتخابية .اما القائمات الحزبية التي اودعت ترشحها لدى الهيئة الفرعية فقد بلغ عددها 26 قائمة اغلبها احزاب قديمة خاضت تجربة الانتخابات التشريعية 2014 والانتخابات البلدية وحملت في تركيبتها شرائح وفئات عمرية متنوعة ملتزمة بمبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة .وضمت الاحزاب المترشحة في تركيبتها عناصر شبابية متقيدة في الغرض بشرط ترشح شبان او شابات لايزيد عمرهم عن ال35 سنة ضمن الأربعة الأوائل بالقائمة كشرط اساسي وعدم التقيد به قد يحرمها من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي حسب القانون الانتخابي .ترشحات الاحزاب تميزت ايضا بترشح اعضاء مجلس النواب الحالي بعد ان جددت فيهم هياكل احزابهم الثقة ويخوضون الحملة الانتخابية على غرار عماد الخميري ولطيفة الحباشي عن حركة النهضة فضلا عن النائب الثاني بمجلس النواب فوزية بن فضة التي ترأست قائمة حزب البديل التونسي بعد ان فازت بمقعد في الانتخابات التشريعية 2014 عن حزب الاتحاد الوطني الحر.تركيبة القائمات المترشحة تضمنت ايضا 04 قائمات ائتلافية من الائتلافات الحزبية المعروفة والتي خاضت المحطات الانتخابية الماضية .