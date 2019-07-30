Mardi 30 Juillet 2019



وات

- نظّم يوم الثلاثاء المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرّ بلدية قفصة ندوة حول آليات مكافحة الفساد لفائدة مستشاري المجلس البلدي لمدينة قفصة وناشطين بالمجتمع المدني تركّزت على التعريف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبمشمولاتها وبمرجعيتها القانونية وبإطارها التشريعي وبالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح.وبيّنت رئيسة مكتب قفصة لهذه الهيئة زكية عمّار في مداخلة لها خلال هذه الندوة التي تقام بالشراكة مع جمعية شباب قفصة أهمية العمل التحسيسي والتوعوي حول موضوع مكافحة الفساد ودور المجتمع المدني والاعلام في التعريف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يساعد على تجاوز ما اعتبرته عثرات وغموضا يهمّان خاصة تطبيق قانون التصريح بالمكاسب مؤكدة ان التصدي للفساد ليس مسؤولية الدولة وحدها بل هو أيضا مسؤولية المواطن والمجتمع المدني.وأبرزت الخطوات التشريعية على وجه الخصوص التي قطعتها بلادنا في اتجاه محاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه من ذلك قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والقانون الخاص بالتصريح بالمكاسب والقانون الخاص بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين قبل ان تتناول بالتعريف مفهوم الفساد في التشريع التونسي وصيغ التبليغ عن حالات الفساد وبمراحل معالجةالعرائض المتعلقة بشبهات الفساد التي تتلقاها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وذكرت في هذا السياق أنّه من مجموع 8147 ملفّ ورد على الهيئة طيلة سنة 2018 قامت هذه الهيئة بإحالة 200 شكاية على القضاء، مشيرة إلى أنّ المبلّغ عن شبهات الفساد ليس معنيا بجمع الادلّة بل ان الهيئة هي من تقوم بالتقصي والبحث حول الملفات التي تردها.واستسفر عدد من الحاضرين في هذه الندوة حول دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في متابعة مآل ملفات الفساد التي تحال على القضاء وحول تطبيق القانون الخاص بالتصريح بالمكاسب وصلوحيات الهيئة في تتبّع من يمتنع عن التصريح بمكاسبه فيما اعتبر اخرون ان هناك تداخلا بين مشمولات الهيئة ودور دائر المحاسبات.ودعا أغلب المتدخلين إلى ضرورة الاسراع في تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المتعثّرة باعتبار الصلوحيات التي منحها اياها الدستور في مجال مقاومة الفساد بمختلف انواعه والتصدي له والحدّ من انتشاره.وذكرت من ناحيتها رئيسة جمعية شباب تونس الفة بلقاسم في تصريح لوات ان هذه الندوة تندرج ضمن مشروع تنجزه هذه الجمية مع منظمة أنا يقظ بهدف تنمية مهارات وقدرات نحو 15 شاب وفتاة من ناشطي الجمعية وتدريبهم في مجال مراقبة شفافية العمل البلدي لبلدية قفصة .