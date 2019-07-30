تشريعية 2019 : رؤساء قائمات الائتلاف الشبابي ''النصر لتونس''

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- رغم حداثة تأسيسه نجح ائتلاف النصر لتونس في تأسيس 8 قائمات انتخابية..و امرأة على رأس قائمة المنستيربلغ عدد القائمات التي رشحها الائتلاف الشبابي المستقل النصر لتونس في يوم غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية 8 قائمات ترشحت في 8 دوائر انتخابية منها دائرتين بالخارج.ومن ضمن رؤساء قائمات الائتلاف في 8 دوائر انتخابية رشح ائتلاف النصر لتونس امرأة على رأس قائمة الائتلاف بدائرة المنستير.وتأسس الائتلاف الشبابي النصر لتونس في شهر جانفي 2019 ويضم مجموعة هامة من الشباب المستقلين.وتقدم ائتلاف النصر لتونس بترشحات في الخارج و تحديدا في كل من دائرة فرنسا 1 و دائرة الدول العربية وبقية دول العالم.ويترشح اعضاء الائتلاف في كل من صفاقس 1 و2 و المهدية وسوسة و المنستير و نابل 2.صفاقس1: رئيس القائمة أحمد حمديصفاقس 2: رئيس القائمة الدكتور أكرم المصموديالمنستير: رئيسة القائمة لمياء شيحةالمهدية: رئيس القائمة وسام الشطيسوسة: رئيس القائمة جمال دبيشينابل 2: رئيس القائمة علاء الدين الكلاعيالدول العربية و بقية دول العالم: رئيس القائمة قيس النمريفرنسا 1: رئيس القائمة فؤاد حمادي