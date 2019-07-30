تشريعية 2019 : رؤساء قائمات الائتلاف الشبابي ''النصر لتونس''

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - رغم حداثة تأسيسه نجح ائتلاف النصر لتونس في تأسيس 8 قائمات انتخابية..و امرأة على رأس قائمة المنستير
بلغ عدد القائمات التي رشحها الائتلاف الشبابي المستقل النصر لتونس في يوم غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية 8 قائمات ترشحت في 8 دوائر انتخابية منها دائرتين بالخارج.
ومن ضمن رؤساء قائمات الائتلاف في 8 دوائر انتخابية رشح ائتلاف النصر لتونس امرأة على رأس قائمة الائتلاف بدائرة المنستير.
وتأسس الائتلاف الشبابي النصر لتونس في شهر جانفي 2019 ويضم مجموعة هامة من الشباب المستقلين.
وتقدم ائتلاف النصر لتونس بترشحات في الخارج و تحديدا في كل من دائرة فرنسا 1 و دائرة الدول العربية وبقية دول العالم.
ويترشح اعضاء الائتلاف في كل من صفاقس 1 و2 و المهدية وسوسة و المنستير و نابل 2.
وفيما يلي القائمات الانتخابية التي رشحها ائتلاف النصر لتونس و رؤساء القائمات:
صفاقس1: رئيس القائمة أحمد حمدي
صفاقس 2: رئيس القائمة الدكتور أكرم المصمودي
المنستير: رئيسة القائمة لمياء شيحة
المهدية: رئيس القائمة وسام الشطي
سوسة: رئيس القائمة جمال دبيشي
نابل 2: رئيس القائمة علاء الدين الكلاعي
الدول العربية و بقية دول العالم: رئيس القائمة قيس النمري
فرنسا 1: رئيس القائمة فؤاد حمادي
بلغ عدد القائمات التي رشحها الائتلاف الشبابي المستقل النصر لتونس في يوم غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية 8 قائمات ترشحت في 8 دوائر انتخابية منها دائرتين بالخارج.
ومن ضمن رؤساء قائمات الائتلاف في 8 دوائر انتخابية رشح ائتلاف النصر لتونس امرأة على رأس قائمة الائتلاف بدائرة المنستير.
وتأسس الائتلاف الشبابي النصر لتونس في شهر جانفي 2019 ويضم مجموعة هامة من الشباب المستقلين.
وتقدم ائتلاف النصر لتونس بترشحات في الخارج و تحديدا في كل من دائرة فرنسا 1 و دائرة الدول العربية وبقية دول العالم.
ويترشح اعضاء الائتلاف في كل من صفاقس 1 و2 و المهدية وسوسة و المنستير و نابل 2.
وفيما يلي القائمات الانتخابية التي رشحها ائتلاف النصر لتونس و رؤساء القائمات:
صفاقس1: رئيس القائمة أحمد حمدي
صفاقس 2: رئيس القائمة الدكتور أكرم المصمودي
المنستير: رئيسة القائمة لمياء شيحة
المهدية: رئيس القائمة وسام الشطي
سوسة: رئيس القائمة جمال دبيشي
نابل 2: رئيس القائمة علاء الدين الكلاعي
الدول العربية و بقية دول العالم: رئيس القائمة قيس النمري
فرنسا 1: رئيس القائمة فؤاد حمادي
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- Hier 22:33 لأجل هذا ، أنا متفائل..
- Hier 20:50 نابل 2 : 42 قائمة تودع ترشحاتها للتشريعية
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Par:BABANETTOO (France )
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