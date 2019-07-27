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نادي ابها السعودي يتعاقد مع كريم العواضي لمدة موسمين

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
وات - اعلن نادي ابها السعودي عن تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي كريم العواضي لمدة موسمين مع افضلية التجديد.

وكان العواضي لعب الموسم الماضي في صفوف النجم الساحلي بعد ان تقمص زي النادي الصفاقسي (2015-2018).


كما سبق للاعب ان حمل الوان الملعب التونسي والترجي الرياضي والنادي الافريقي...

ويذكر ان نادي ابها السعودي، الذي يدربه التونسي عبد الرزاق الشابي، يجري تحضيراته للموسم الكروي الجديد بمدينة سوسة.

  
  
     
  
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