وزير السياحة يعلن عن جملة من القرارات لفائدة قطاع السياحة والصناعات التقليدية بباجة

Jeudi 25 Juillet 2019



وات

- توّجت زيارة وزير السياحة والصناعات التقليدية، امس الأربعاء، الى عدد من مناطق ولاية باجة بجملة من القرارات الكفيلة بتطوير قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في الجهة شملت معتمديات تبرسق ونفزة وتستور ومدينة باجة وقد أكد الطرابلسي، بضرورة إدراج بلدية تستور ضمن البلديات السياحية والإسراع في إحداث مسلك سياحي بمدينة باجة يجمع مختلف المعالم الثقافية والمواقع التاريخية والحضارية على غرار المعلم الأثري "القصبة".وسيتم العمل من خلال هذا الاجراء العمل على استكمال المقوّمات التّي من شأنها أن تجعل من مدينة باجة منطقة سياحية والتي ستمكن من إدراجها ضمن البلديات السياحية.وقد أقرّ في هذا الصدد، إعداد ملف لتهيئة معلم "القصبة" وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الثقافة واستكمال إجراءات ادراج بلدية باجة ضمن البلديات السياحية.و قرّر الوزير تخصيص دعم استثنائي لفائدة المجلس الجهوي بباجة قدره 5 آلاف د لمعاضدة مجهود بلدية المكان في تنظيف هذا معلم "القصبة" والمنطقة المحيطة به الى حين إتمام اجراءات استكمال اجرءات اعلان بلدية باجة بلدية سياحية.وشملت القرارات المعلنة، التّسريع في إجراءات انتداب مقاول ثان لاستكمال انجاز قرية حرفية في باجة في أقرب الآجال والحرص على تنفيذ المشروع السياحي بشاطئ الزوارع بعد انطلاق المرحلة الثانية من الدراسات الخاصة به والاسراع في استكمال الدّراسات الخاصّة بإحداث المنطقة السياحية بشاطئ الزوارع حتى يتسنى الشروع في الإنجاز موفى سنة 2019.كما تم اقرار تخصيص مبلغ استثنائي قدره 5 آلاف د لفائدة المجلس الجهوي لدعم مجهودات بلدية تبرسق لمزيد العناية بنظافة المسرح الأثري بدقة والفضاء المحيط به والمسلك المؤدي له في انتظار استكمال اجراءات ادراج بلدية تبرسق ضمن البلديات السياحية.وتضمنت الاجراءات، أيضا، المساهمة في تكاليف تركيز اكشاك ذات نمط فني موحد لفائدة عدد من حرفيي الصناعات التقليدية بالفضاء المحيط بالمعلم الأثري بدقة بالتنسيق مع المجلس الجهوي وبلدية تبرسق والعمل على تفعيل مخرجات الدارسة الجهوية المتعلقة بتثمين التراث المادي واللامادي الأندلسي وتوظيفه ضمن المسلك السياحي بالجهة.