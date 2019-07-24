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تعيينات جديدة ونقل على رأس شركات النقل

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - أفادت وزارة النقل في بلاغ أصدرته، الإربعاء، أنه تم تعيين

-لطفي شوبة في خطة رئيس مدير عام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة RFR


-مراد القصاب في خطة مدير عام مساعد للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

-ونقلة هشام العساس، الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بنابل بمثل خطته الى شركة النقل بالساحل

-ونقلة عبدالجليل زخامة، الرئيس العام لشركة النقل بالساحل بمثل خطته الى الشركة الجهوية للنقل بالقيروان

-ونقلة عبد المنعم الهبيّل، الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بالقيروان بمثل خطته الى الشركة الجهوية للنقل بنابل.

  
  
     
  
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