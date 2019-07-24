تعيينات جديدة ونقل على رأس شركات النقل

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- أفادت وزارة النقل في بلاغ أصدرته، الإربعاء، أنه تم تعيين-لطفي شوبة في خطة رئيس مدير عام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة RFR-مراد القصاب في خطة مدير عام مساعد للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية-ونقلة هشام العساس، الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بنابل بمثل خطته الى شركة النقل بالساحل-ونقلة عبدالجليل زخامة، الرئيس العام لشركة النقل بالساحل بمثل خطته الى الشركة الجهوية للنقل بالقيروان-ونقلة عبد المنعم الهبيّل، الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بالقيروان بمثل خطته الى الشركة الجهوية للنقل بنابل.