Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Kol elly 7abb  

اعطاء اشارة انطلاق اشغال نجاز الملعب الرياضي النموذجي للاحياء باوتيك من ولاية بنزرت

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - اعطيت صباح اليوم اشارة انطلاق اشغال انجاز الملعب الرياضي النموذجي للاحياء بمعتمدية "اوتيك" من ولاية بنزرت وذلك بحضور والي الجهة محمد قويدر وممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية وعن المصالح والادارات الفنية المتداخلة والمقاولات المكلفة .


وياتي وضع حجر اساس انجاز الملعب المقدر تكلفته المالية بحوالي 200 الف دينار ضمن عناصر مشاريع التجهيزات الجماعية المدرجة ضمن مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية المندمجة المخصص للمعتمدية والبالغ اعتماداته الجملية 10 مليون دينار منها 7مليون دينار لتعزيز البنية الاساسية وغيرها بالمنطقة والبقية لتوفير مواطن شغل ومشاريع صغرى للباعثين الشبان من كافة الفئات والشرائح الاجتماعية .



وقال والي بنزرت بالمناسبة ان السلطات الجهوية تعمل على توفير ارضية الانجاز المادي والادبي لانجاح مختلف عناصر برنامج التنمية المندمجة بالجهة والذي اقره رئيس الحكومة لفائدة 11معتمدية بالجهة بكلفة جملية تناهز ال 110 مليون دينار داعيا الاطراف المسؤولة الى العمل الميداني ومتابعة مراحل الانجاز والالتزام بالتعهدات المعلنة في اطار العمل الجماعي والتنسيق بين كل المتدخلين.

  
  
     
  
cadre-32118d651df08de5c5e008103f211c87-2019-07-24 16:06:44






0 de 0 commentaires pour l'article 186305



En continu

الأربعاء 24 جويلية 2019 | 21 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:35 16:16 12:33 05:18 03:34
31°
 31° % 55 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
31°-2336°-2642°-2735°-2433°-23
  • Avoirs en devises
    16054,1

  • (24 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21378 DT        1$ =2,87383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juill)   307,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563984759|186305 467|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires