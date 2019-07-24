اعطاء اشارة انطلاق اشغال نجاز الملعب الرياضي النموذجي للاحياء باوتيك من ولاية بنزرت

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- اعطيت صباح اليوم اشارة انطلاق اشغال انجاز الملعب الرياضي النموذجي للاحياء بمعتمدية "اوتيك" من ولاية بنزرت وذلك بحضور والي الجهة محمد قويدر وممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية وعن المصالح والادارات الفنية المتداخلة والمقاولات المكلفة .وياتي وضع حجر اساس انجاز الملعب المقدر تكلفته المالية بحوالي 200 الف دينار ضمن عناصر مشاريع التجهيزات الجماعية المدرجة ضمن مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية المندمجة المخصص للمعتمدية والبالغ اعتماداته الجملية 10 مليون دينار منها 7مليون دينار لتعزيز البنية الاساسية وغيرها بالمنطقة والبقية لتوفير مواطن شغل ومشاريع صغرى للباعثين الشبان من كافة الفئات والشرائح الاجتماعية .وقال والي بنزرت بالمناسبة ان السلطات الجهوية تعمل على توفير ارضية الانجاز المادي والادبي لانجاح مختلف عناصر برنامج التنمية المندمجة بالجهة والذي اقره رئيس الحكومة لفائدة 11معتمدية بالجهة بكلفة جملية تناهز ال 110 مليون دينار داعيا الاطراف المسؤولة الى العمل الميداني ومتابعة مراحل الانجاز والالتزام بالتعهدات المعلنة في اطار العمل الجماعي والتنسيق بين كل المتدخلين.