دورة ستانكوفيتش لكرة السلة -اليوم الاول - نصف النهائي - الصين - تونس 74-50

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- فاز المنتخب الصيني لكرة السلة اليوم على نظيره التونسي بنتيجة 74-50 في اطار الدور نصف النهائي الاول لدورة ستانكوفيتش لكرة السلة بالصين .وسيلاقي زملاء مكرم بن رمضان غدا بداية من التاسعة صباحا منتخب لاتفيا في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث للدورة .