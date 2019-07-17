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الجورازاليم بوست تشيد بأول مرشّح تونسي للرئاسة يدعم إسرائيل

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت صحيفة الجورازاليم بوست مقالا أشادت فيه بما أسمته أول مرشح للرئاسة في تونس يدعم إسرائيل
و قالت اليومية الإسرائيلية بأن منير بعتور و هو محامي ورئيس جمعية شمس قد دافع عن "دولة إسرائيل " في حوار تلفزي أمام النائب عمار عمروسية الذي قام بتمزيق علم إسرائيل في البرلمان.

و اعتبر بعتور بأن تصرف عمروسية هو معاداة للسامية مؤكدا على ان إسرائيل هي دولة معترف بها أمميا داعيا إلى إقامة علاقات إقتصادية تونسية طبيعية معها فالقضية الفلسطينية ليست من أولويات تونس التي تعيش ازمة إقتصادية خانقة .


و اردفت الصحيفة بأن بعتور الذي سيترشح للإنتخابات الرئاسية ينادي بالحريات و الديمقراطية و رفض التداخل بين الشريعة الإسلامية و السياسة .

  
  
     
  
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MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 17 Juillet 2019 à 14h 24m |           
باب نات - أعلن بداية الأسبوع الجاري، منير بعطور المحامي لدى محكمة التعقيب بتونس و رئيس الحزب الليبرالي التونسي نيته الترشّح لرئاسة الجمهورية مشيرا إلى أنه استكمل الاجراءات اللازمة للترشح.
ولكن بالعودة إلى الشروط الجديدة للترشح التي أقرّتها التنقيحات للقانون الانتخابي فإنه يتوجّب على المترشّح اضافة بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية.
واذا تم رفض الطعن في مشروع تنقيح قانون الانتخابات واعتماده بصفة رسمية فإنه سيتم رفض ملف ترشح منير بعتور بعد أن حوكم في 2013 ب3 أشهر سجنا في قضية شذوذ .

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 17 Juillet 2019 à 14h 08m |           
خلات وخربت



Special can 201
    20:00: Tunisie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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