Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت صحيفة الجورازاليم بوست مقالا أشادت فيه بما أسمته أول مرشح للرئاسة في تونس يدعم إسرائيل
و قالت اليومية الإسرائيلية بأن منير بعتور و هو محامي ورئيس جمعية شمس قد دافع عن "دولة إسرائيل " في حوار تلفزي أمام النائب عمار عمروسية الذي قام بتمزيق علم إسرائيل في البرلمان.
و اعتبر بعتور بأن تصرف عمروسية هو معاداة للسامية مؤكدا على ان إسرائيل هي دولة معترف بها أمميا داعيا إلى إقامة علاقات إقتصادية تونسية طبيعية معها فالقضية الفلسطينية ليست من أولويات تونس التي تعيش ازمة إقتصادية خانقة .
و اردفت الصحيفة بأن بعتور الذي سيترشح للإنتخابات الرئاسية ينادي بالحريات و الديمقراطية و رفض التداخل بين الشريعة الإسلامية و السياسة .
و قالت اليومية الإسرائيلية بأن منير بعتور و هو محامي ورئيس جمعية شمس قد دافع عن "دولة إسرائيل " في حوار تلفزي أمام النائب عمار عمروسية الذي قام بتمزيق علم إسرائيل في البرلمان.
و اعتبر بعتور بأن تصرف عمروسية هو معاداة للسامية مؤكدا على ان إسرائيل هي دولة معترف بها أمميا داعيا إلى إقامة علاقات إقتصادية تونسية طبيعية معها فالقضية الفلسطينية ليست من أولويات تونس التي تعيش ازمة إقتصادية خانقة .
و اردفت الصحيفة بأن بعتور الذي سيترشح للإنتخابات الرئاسية ينادي بالحريات و الديمقراطية و رفض التداخل بين الشريعة الإسلامية و السياسة .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: الجورازاليم بوست تشيد بأول مرشّح تونسي للرئاسة يدعم إسرائيل