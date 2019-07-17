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سيدي بوزيد: انطلاق الاشغال التمهيدية لمشروع معمل الاسمنت بالمزونة منتصف اوت القادم (والى الجهة)

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
وات - تنطلق الاشغال التمهيدية الخاصة بمشروع مصنع الاسمنت بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد منتصف شهر اوت القادم، وتنطلق الاشغال التنفيذية نهاية السنة الجارية، وفق ما افاد به والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون مراسلة (وات) بالجهة.

واكد بوعون الحرص على ايجاد حلول لتنفيذ المشروع على ارض الواقع خاصة وان له طاقة تشغيلية كبيرة، وبقيمة استثمارات تفوق ال600 مليون دينار، واضاف انه التقى المدير العام الجديد للمشروع احمد ابو جرار (من الاردن) الذي اكد له استعداد المجموعة الاستثمارية الكبرى لشركة "باور كينغ" المالكة للمشروع لمواصلة تنفيذه.
يذكر انه تم وضع حجر الأساس الخاص بمشروع مصنع الاسمنت بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد يوم 18 ديسمبر 2018 بعد ان تم التغلب على كل المشاكل العقارية والإدارية.

ويوفر المشروع طاقة تشغيلية تناهز 700 موطن شغل، بطاقة إنتاج قدرت بمليون طن سنويا، وبتكلفة جملية بلغت 600 مليون دينار، وتتواصل مرحلة الإنجاز مدة سنتين ينطلق اثرها العمل.

  
  
     
  
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