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عماد الخميري: ترشح الغنوشي للانتخابات التشريعية، إمكانية واردة ولكن ليست نهائية إلى حد الآن

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
الأناضول - تونس/ عادل الثابتي - أعلنت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، عن وجود احتمال لأن يترشح رئيسها راشد الغنوشي، للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة العاصمة في أكتوبر المقبل.

وقال الناطق باسم الحركة، عماد الخميري، في تصريحات للأناضول "إن القانون الأساسي للحركة يقول إن رئيس الحركة يبقى دائما مرشح الحزب في استحقاقات الانتخابات الكبيرة سواء كانت تشريعية أو رئاسية".


وأضاف الخميري أن ترشح رئيس الحركة على رأس قائمة "تونس-1" (العاصمة) للانتخابات التشريعية، "إمكانية واردة ولكن ليست نهائية إلى حد الآن".

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، أخبار عن قرار للمكتب التنفيذي للنهضة يقضي بترشيح الغنوشي على قائمة "النهضة" للانتخابات التشريعية في دائرة "تونس-1".

وبخصوص ما راج من تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي من أن ترشح الغنوشي لرئاسة قائمة "تونس1" يأتي في إطار السعي إلى الترشح لرئاسة البرلمان القادم ضمن توافقات أوسع قال الخميري: "إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن أي دلالات لهذا الترشح طالما أنه ليس نهائيا".

وفي حزيران/ يونيو الماضي أجرت "النهضة" انتخابات داخلية على مستوى المحافظات ليختار كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية للنهضة والمستشارين البلديين التابعين لها) أعضاء قوائم الحركة التي ستترشح للانتخابات التشريعية القادمة.

وفي الخامس من يوليو الجاري وقّع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمرا رئاسيا متعلقا بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل، على أن يجرى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185827

Potentialside  (Tunisia)  |Mardi 16 Juillet 2019 à 14h 05m |           
الري قطرة قطرة ...



Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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