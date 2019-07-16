البرلمان: تركيبة الكتل بتاريخ 16 جويلية 2019

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 عن انضمام النائبة لمياء مليح الى كتلة الائتلاف الوطني.* كتلة حركة النهضة : 68* كتلة الائتلاف الوطني : 45* كتلة حركة نداء تونس : 37* كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15* الكتلة الديمقراطية : 12* كتلة الولاء للوطن : 10* كتلة الجبهة الشعبية :9* غير المنتمين إلى كتل : 21