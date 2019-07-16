البرلمان: تركيبة الكتل بتاريخ 16 جويلية 2019

Mardi 16 Juillet 2019
باب نات - أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 عن انضمام النائبة لمياء مليح الى كتلة الائتلاف الوطني.
وبهذه الكيفية تصبح تركيبة الكتل كالأتي :
* كتلة حركة النهضة : 68
* كتلة الائتلاف الوطني : 45
* كتلة حركة نداء تونس : 37
* كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15
* الكتلة الديمقراطية : 12
* كتلة الولاء للوطن : 10
* كتلة الجبهة الشعبية :9
* غير المنتمين إلى كتل : 21
وبهذه الكيفية تصبح تركيبة الكتل كالأتي :
* كتلة حركة النهضة : 68
* كتلة الائتلاف الوطني : 45
* كتلة حركة نداء تونس : 37
* كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15
* الكتلة الديمقراطية : 12
* كتلة الولاء للوطن : 10
* كتلة الجبهة الشعبية :9
* غير المنتمين إلى كتل : 21
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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