القبض على شخص بحوزته 4.5 كلغ من الزطلة

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - تمكّنت الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشّرطة العدليّة يوم 15 جويلية 2019 على مستوى محطّة الاستخلاص بمرناق من ضبط شخص (عمره 45 سنة، قاطن بالقصرين) على متن سيّارة قادما من القصرين في اتّجاه العاصمة بحوزته 44 صفيحة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" تزن حوالي 4.5 كلغ كانت مخفيّة بإحكام تحت غطاء محرّك السّيارة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.
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|Quarts de Finale
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|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
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|Nigeria
En continu
- Hier 22:42 بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
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Par:mandhouj (France )
Sur: ''رئيس الجمهورية بات مجبرا على ختم القانون الانتخابي'' (أستاذة القانون سلسبيل القليبي)