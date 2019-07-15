عتيد تلاحظ حرمان مواطنين من التصويت وتواصل حملات انتخابية يوم الاقتراع، في الانتخابات الجزئية لبلدية باردو

Lundi 15 Juillet 2019



وات

- قامت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيــد" بملاحظة عملية التصويت في الانتخابات الجزئية لبلدية باردو يومي 13 و 14 جويلية 2019 وذلك بحضور 18 ملاحظ وملاحظة موزعين في كل مراكز الاقتراع.وأوضحت عتيد وفق بيان أصدرته اليوم الاثنين ، أنه بالنسبة لتصويت الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح فقد كان الإقبال ضعيفا جدا، وكان سيرعملية التصويت التى انحصرت في مركز اقتراع وحيد عاديا.وبالنسبة لتصويت عموم الناخبين ، أبرزت أنه تم تعليق قائمات الناخبين بمداخل مراكز الاقتراع وترتيبها ابجديا على أساس الاسم دون إعلام العموم بذلك، وتراجع بعض الناخبين عن التصويت بعد ان أمضوا 15دقيقة او أكثر في البحث عن رقم المكتب الذي سيصوتون فيه رغم المجهود الذي قام به بعض رؤساء مراكز الاقتراع لإيجاد أسمائهم ( مدرسة الحبيب بورقيبة وقصر السعيد.. ).وبينت أن الإرسالية التابعة للهيئة *195# تدل الناخب على مركز الاقتراع وليس رقم المكتب كما هو مألوف الشيء الذي أربك الناخب، ملاحظة عدم وجود أسماء للناخبين خاصة من بين الذين قاموا بالتحيين، وتأخير في العملية الانتخابية يتراوح بين15 و30 دقيقة.كما أكدت توفير المواد الانتخابية اللازمة في كل مراكز الاقتراع، وتوفر العدد اللازم من أعضاء المكاتب من 3 الى 5 أعضاء، مقابل تواصل الحملة الانتخابية حول مراكز التصويت رغم محاولات رؤساء المراكز منعهم مثل ما حصل في قصر السعيد.وأوصت جمعية عتيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمراجعة طريقة تقديم قائمات الناخبين للمواطن والعمل على تسهيل عملية البحث عن مكتب التصويت وتفادي هذه الإشكاليات خاصة في المحطات الانتخابية القادمة.