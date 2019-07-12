استئناف تزويد مدينة مدنين واحوازها تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين اليوم الجمعة وغدا السبت

Vendredi 12 Juillet 2019



وات

- ينتظر ان يستأنف تزويد مدينة مدنين وأحوازها بالماء الصالح للشرب تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين، اليوم الجمعة، وغدا السبت، وفق ما أوردته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، في بلاغ الجمعة.وتقوم مصالح الشركة بأشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ، صباح الجمعة، على مضخة البئر العميقة المزودة لمدينة مدنين مما انجرّ عنه تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بالمدينة المذكورة وأحوازها.