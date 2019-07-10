بعثة اعمال تونسية تنهي الاربعاء زيارة الى الاردن تخللتها دعوات لمزيد التكامل الاقتصادي ( مركز النهوض بالصادرات)

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- تنهي بعثة إقتصادية تونسية ، الإربعاء، زيارة عمل الى الأردن انطلقت يوم 7 جويلية 2019 تخللها انعقاد مجلس الأعمال الأردني التونسي وسادتها دعوات من الدبلوماسيين ورجال الأعمال للدفع نحو مزيد التكامل الاقتصادي بين البلدين.وتشكلت البعثة ، وفق بيانات لمركز النهوض بالصادرات ، من ممثلين عنة قطاع الصناعات الغذائية والآليات الميكانكية ومواد البناء في وقت تطورت فيه الصادرات التونسية في اتجاه الأردن بنسبة 87,5 بالمائة خلال 2018 لتبلغ 28,5 مليون دينار.وشاركت البعثة في "منتدى الأعمال الأردني التونسي '' الذي حضره وفد كبير من رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأردنيين وسط تأكيدات على أهمية تعزيز التكامل الإقتصادي بين البلدين.وحضر المشاركون في البعثة الإجتماع العاشر لمجلس الأعمال الأردني التونسي الذي عقد تحت اشراف وزير الصناعة والتموين الأردني طارق الحموي وحضره رئيس الجانب التونسي في مجلس الاعمال التونسي- الاردني عارف بلخيرية الى جانب دبلوماسيين تونسيين .وأكد الحموي ،خلال اللقاء، على أهمية تكثيف هذه اللقاءات ومواصلة العمل من أجل دعم التعاون الاقتصادي بما يتناسب مع مستوى التطلعات وحجم الفرص ويتلاءم مع تميز العلاقات السياسية.ولاحظ أصحاب المؤسسات الأردنية ، خلال اطلاعهم في اطار اللقاءات الثنائية، على عينات من المنتوجات التونسية في قطاع الصناعات الغذائية (غرار زيت الزيتون والتمور والعجين الغذائي والمصبرات الغذائية والمستحضرات الغذائية ) على جودة هذه المنتوجات.