Radio Babnet Tunisie On Air:   

وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية القيروان

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية القيروانالمنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:

· التعهد بحل الإشكال المتعلق بالإخلالات المسجّلة ببناية مركز تصفية الدم بحفّوز والتسريع بالإصلاحات الضرورية.
· الإذن بالقيام بالاختبارات الفنية المتعلقة بإخلالات بناية مركز الصحة الأساسية بالقنطرة واتّخاذ الإجراءات الضرورية في الغرض.

· توفير الاعتمادات الإضافية الضرورية لاستئناف الأشغال الخاصة بمشروع بناء المستشفى الجهوي "صنف ب" ببوحجلة.
· برمجة إعادة بناء وحدة تصفية الدم بمستشفى ابن الجزّار على ميزانية سنة 2020.
· التسريع بإعداد البرنامج الطبي على المستوى الجهوي وإحالته إلى سلطة الإشراف في منتصف جويلية 2019 وإعداد البرنامج الوظيفي على المستوى المركزي وإحالته إلى مصالح الولاية موفّى سنة 2019 قصد الانطلاق في الدراسات الخاصة بإحداث المستشفى الجهوي "صنف ب" بحاجب العيون.
· برمجة بناء وحدة تصفية الدم بحاجب العيون خلال سنة 2020.
· انطلاق الدراسات الخاصة بإحداث المستشفى الجهوي "صنف ب" بحفّوز موفّى سنة 2019 وانطلاق الأشغال منتصف سنة 2021.
· انطلاق الدراسات الخاصة ببناء وتجهيز المستشفى الجامعي بالقيروان خلال شهر نوفمبر 2019 وانطلاق الأشغال منتصف سنة 2021.
· تكليف فريق مركزي للقيام بعملية تدقيق لتقييم إجراءات التصرف ومرافقة إطارات المستشفى الجامعي بالقيروان قصد بعث لجنة لتحديث النظام المعلوماتي الاستشفائي.
· التسريع في إجراءات تغيير صبغة المستشفى الجامعي بالقيروان من مؤسسة ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية للصحة (EPS).
· إعطاء الأولوية للجهة الصحية بالقيروان في إطار الخدمة المدنية لاختصاص التخدير والإنعاش.
· تدعيم الجهة الصحية بالقيروان بـأطباء اختصاص في:
- 01 طب الأطفال.
- 01 أمراض الأعصاب.
· إضفاء الصبغة الجامعية على قسم أمراض القلب والشّرايين بالمستشفى الجامعي بالقيروان.
· تعيين رؤساء أقسام بكل من قسم تصفية الدم وقسم أمراض المعدة وقسم الاستعجالي وقسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي بالقيروان وقسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بحفّوز.
· برمجة مشروع تهيئة المقر الخاص بتركيز جهاز Scanner بوحدة الأغالبة.
· تدعيم الجهة الصحية بالقيروان بالموارد البشرية.

  
  
     
  
cadre-7cebcd0b10ca252bc1bea31358505c2e-2019-07-09 19:25:26






0 de 0 commentaires pour l'article 185457



Special can 201
    Prochain match demain le mercredi 10 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 09 جويلية 2019 | 6 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:31 05:07 03:14
29°
 28° % 62 :الرطــوبة
تونــس 25°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-2533°-2334°-2234°-2437°-25
  • Avoirs en devises
    13414,6

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,24329 DT        1$ =2,88714 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   1204,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562701563|185457 451|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires