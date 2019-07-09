توزر: انطلاق برنامج سباحة وتكوين لفائدة ألفي شاب من شباب المناطق الريفية والحدودية

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- انطلق، اليوم الثلاثاء، برنامج سباحة وتكوين ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية، موجه لفائدة ألفي شاب من شباب المناطق الريفية والحدودية بولاية توزر، بتنظيم من المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بغاية إتاحة فرصة الترفيه والتكوين لرواد مؤسسات الشباب، وسيتواصل على امتداد 20 يوما.ويتضمن البرنامج، وفق رئيس وحدة تنشيط الاحياء ومنسق البرنامج، رضوان بن عمر، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتكوينية المتنوعة لفائدة نحو 100 شاب يوميا، تتمثل في نشاط سباحة حرة بأحدى مسابح المؤسسات السياحية وورشات تكوينية بإشراف الحماية المدنية وورشات تطوعية في النظافة وأخرى تحسيسية، موضحا أنه يستهدف بالأساس الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و25 سنة، بغاية تعويض شباب المناطق الداخلية عن حرمانهم من الشواطئ والبحر.ويوفر البرنامج، حسب المصدر نفسه، علاوة على الجانب الترفيهي، كافة متطلبات الشباب من النقل والغذاء وبعض الجوائز التحفيزية، مشيرا الى أنه يعطي أولوية لشباب المناطق الحدودية.كما توفر المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة، إضافة الى هذا البرنامج، عددا من البرامج الأخرى في المناطق الساحلية من خلال برنامج التأهيل القيادي لرواد المؤسسات الشبابية والذي ينتظم في مدينة سوسة تشارك فيه ولاية توزر بـ100 شاب.من جهته، لاحظ رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية، عبد الحفيظ السويسي، أنه وخلافا للسنوات الماضية، تقلص عدد الشباب المشارك عن ولاية توزر في البرامج المنظمة في الجهات الساحلية، على غرار مصيف شباب الأرياف والاكاديميات التكوينية، ما أثر على استقطاب الشبان للمشاركة في هذه البرامج.ولفت في هذا الصدد، الى أنه يأمل في أن يتم تلافي ذلك بتنظيم مبادلات بين مؤسسات الشباب في الجهة ومثيلاتها في المناطق الساحلية من خلال تنظيم أنشطة صيفية بحرية لفائدة شباب الولاية، بداية من النصف الثاني من شهر أوت المقبل، على أن تستضيف الجهة شباب تلك المناطق في عطلتي الشتاء والربيع.