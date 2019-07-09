وزير العدل يستقبل كاتب الدولة البرلماني للعدل و حماية المستهلك لجمهورية ألمانيا الاتحادية ويوقّعان برنامج عمل لسنتي 2019 و 2020

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - استقبل صباح اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي كاتب الدولة البرلماني للعدل وحماية المستهلك بجمهورية ألمانيا الاتحادية كريستيان لانغيه، مرفوقا بسفير ألمانيا بتونس، وقد مثّل اللّقاء مناسبة للتباحث بشأن سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين تونس وألمانيا.
كما تولّى كل من وزير العدل و كاتب الدولة الألماني للعدل بالمناسبة إمضاء برنامج عمل سنتي 2019 و2020، وذلك في إطار تنفيذ مذكّرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين الوزارتين في 06 فيفري 2017، والذي تتولى تنفيذه المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ( I R Z ) .
و يهدف برنامج العمل المشار إليه إلى مزيد تعميق وتنويع مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الشأن القضائي والعدلي من حيث دور إدارة القضاء و لامركزية الإدارة القضائية وآليات التواصل والإعلام في المجال القضائي، إلى جانب وضع برنامج عام للتكوين المستمر.
كما تولّى كل من وزير العدل و كاتب الدولة الألماني للعدل بالمناسبة إمضاء برنامج عمل سنتي 2019 و2020، وذلك في إطار تنفيذ مذكّرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين الوزارتين في 06 فيفري 2017، والذي تتولى تنفيذه المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ( I R Z ) .
و يهدف برنامج العمل المشار إليه إلى مزيد تعميق وتنويع مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الشأن القضائي والعدلي من حيث دور إدارة القضاء و لامركزية الإدارة القضائية وآليات التواصل والإعلام في المجال القضائي، إلى جانب وضع برنامج عام للتكوين المستمر.
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