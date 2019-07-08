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االطبوبي أمام تجمع شعبي بالعاصمة: الشعب التونسي يرفض ويدين ما عرف بصفقة القرن وشرعنة الاستيطان وتهويد القدس

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
وات - نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين تجمعا شعبيا ببطحاء محمد علي بالعاصمة تلته مسيرة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة "احتجاجا على مؤتمر البحرين وتصديا لما عرف بصفقة القرن".
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ألقاها أمام التجمع الشعبي ببطحاء محمد علي، بحضور سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، ان "الشعب التونسي يرفض ويدين ماعرف بصفقة القرن وشرعنة الاستيطان وتهويد القدس".
وأضاف الطبوبي قبل الانطلاق في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ان "هذه الصفقة صفقة الخيانة والعار التي انتظمت بتواطؤ من الدول العربية التي كانت حاضرة في مؤتمر المنامة، لن تمر مادام هناك إرادة حرة للشعوب وفي مقدمتها الشعب التونسي الذي يناضل من اجل نصرة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية الجوهرية"، واصفا في هذا السياق مؤتمر البحرين ب"الفاشل والهادف الى بيع الحق الفلسطيني".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد من جهته ان مؤتمر المنامة يعد "ضربة غادرة لامال وطموحات الشعب الفلسطيني"، مشيرا الى ان "هذا التطبيع يعبر عن نقص في المناعة الوطنية والقومية لأنظمة الاستبداد التي تطبع لانها حريصة بالاساس على الدفاع عن مصالحها بالدرجة الاولى"، وفق قوله.

ولاحظ سفير دولة فلسطين بتونس ان هذه التظاهرة التي يحتضنها الاتحاد العام التونسي للشغل، تأتي تقديرا لقدرات الشعب الفلسطيني في الصمود امام استراتيجية "تقسيمية افسادية احباطية غير موجهة فقط للشعب الفلسطيني بل تستهدف كل شعوب العالم التي تواجه نفس التحديات من أجل ضرورة احترام الحقوق والمرجعيات الدولية".
يذكر ان المشاركين في هذه المسيرة من شغالين وممثلين لعديد الهياكل النقابية رفعوا شعارات، ترفض ما عرف ب"صفقة القرن" وتدين بشدة العمليات الارهابية التي عرفتها تونس خلال الايام القليلة الفارطة.

  
  
     
  
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Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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Algerie 9 3 3 0 0 5
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Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
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Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
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