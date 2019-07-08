االطبوبي أمام تجمع شعبي بالعاصمة: الشعب التونسي يرفض ويدين ما عرف بصفقة القرن وشرعنة الاستيطان وتهويد القدس

Lundi 08 Juillet 2019
وات - نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين تجمعا شعبيا ببطحاء محمد علي بالعاصمة تلته مسيرة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة "احتجاجا على مؤتمر البحرين وتصديا لما عرف بصفقة القرن".
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ألقاها أمام التجمع الشعبي ببطحاء محمد علي، بحضور سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، ان "الشعب التونسي يرفض ويدين ماعرف بصفقة القرن وشرعنة الاستيطان وتهويد القدس".
وأضاف الطبوبي قبل الانطلاق في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ان "هذه الصفقة صفقة الخيانة والعار التي انتظمت بتواطؤ من الدول العربية التي كانت حاضرة في مؤتمر المنامة، لن تمر مادام هناك إرادة حرة للشعوب وفي مقدمتها الشعب التونسي الذي يناضل من اجل نصرة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية الجوهرية"، واصفا في هذا السياق مؤتمر البحرين ب"الفاشل والهادف الى بيع الحق الفلسطيني".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد من جهته ان مؤتمر المنامة يعد "ضربة غادرة لامال وطموحات الشعب الفلسطيني"، مشيرا الى ان "هذا التطبيع يعبر عن نقص في المناعة الوطنية والقومية لأنظمة الاستبداد التي تطبع لانها حريصة بالاساس على الدفاع عن مصالحها بالدرجة الاولى"، وفق قوله.
ولاحظ سفير دولة فلسطين بتونس ان هذه التظاهرة التي يحتضنها الاتحاد العام التونسي للشغل، تأتي تقديرا لقدرات الشعب الفلسطيني في الصمود امام استراتيجية "تقسيمية افسادية احباطية غير موجهة فقط للشعب الفلسطيني بل تستهدف كل شعوب العالم التي تواجه نفس التحديات من أجل ضرورة احترام الحقوق والمرجعيات الدولية".
يذكر ان المشاركين في هذه المسيرة من شغالين وممثلين لعديد الهياكل النقابية رفعوا شعارات، ترفض ما عرف ب"صفقة القرن" وتدين بشدة العمليات الارهابية التي عرفتها تونس خلال الايام القليلة الفارطة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ألقاها أمام التجمع الشعبي ببطحاء محمد علي، بحضور سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، ان "الشعب التونسي يرفض ويدين ماعرف بصفقة القرن وشرعنة الاستيطان وتهويد القدس".
وأضاف الطبوبي قبل الانطلاق في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ان "هذه الصفقة صفقة الخيانة والعار التي انتظمت بتواطؤ من الدول العربية التي كانت حاضرة في مؤتمر المنامة، لن تمر مادام هناك إرادة حرة للشعوب وفي مقدمتها الشعب التونسي الذي يناضل من اجل نصرة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية الجوهرية"، واصفا في هذا السياق مؤتمر البحرين ب"الفاشل والهادف الى بيع الحق الفلسطيني".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد من جهته ان مؤتمر المنامة يعد "ضربة غادرة لامال وطموحات الشعب الفلسطيني"، مشيرا الى ان "هذا التطبيع يعبر عن نقص في المناعة الوطنية والقومية لأنظمة الاستبداد التي تطبع لانها حريصة بالاساس على الدفاع عن مصالحها بالدرجة الاولى"، وفق قوله.
ولاحظ سفير دولة فلسطين بتونس ان هذه التظاهرة التي يحتضنها الاتحاد العام التونسي للشغل، تأتي تقديرا لقدرات الشعب الفلسطيني في الصمود امام استراتيجية "تقسيمية افسادية احباطية غير موجهة فقط للشعب الفلسطيني بل تستهدف كل شعوب العالم التي تواجه نفس التحديات من أجل ضرورة احترام الحقوق والمرجعيات الدولية".
يذكر ان المشاركين في هذه المسيرة من شغالين وممثلين لعديد الهياكل النقابية رفعوا شعارات، ترفض ما عرف ب"صفقة القرن" وتدين بشدة العمليات الارهابية التي عرفتها تونس خلال الايام القليلة الفارطة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 13:26 رسالة الى عبير ..
- Hier 21:46 مركز اصلاح الباكلوريا بأريانة يكرم الأمنيين
- Hier 18:05 لاول مرة 8 عروض دولية في مهرجان قابس الدولي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:06
|03:13
|
38°
|38°
|% 16
|:الرطــوبة
|تونــس
|31°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|38°-31
|43°-26
|35°-24
|33°-22
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 563) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 358) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 398) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 803) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 125) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 390) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 643) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 019) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 947) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 342) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 935) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 922) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 269) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 414) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 216) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 390) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 732) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 345) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 822) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 425) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:karimyousef (France )
Sur: القطب القضائي الإقتصادي والمالي يقرر تجميد أموال الأخوين نبيل وغازي القروي وتحجير السفر عنهما