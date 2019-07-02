القضاء يؤجل محاكمة المتهمين في ملف الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان... التفاصيل

Mardi 02 Juillet 2019



باب نات

عدم جلب المتهمين ..

- باشرت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 1النظر في ملف الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان خلال شهر مارس 2016 من طرف عناصر ارهابية تسللوا الى المدينة واختبأو ا داخل حمام ثم هجموا فجرا على المدينة واطلقوا النار على الثكنة العسكرية بين قردان فجرا ألا ان القوات العسكرية كانت متأهبة وتصدت للهجوم وطاردت تلك المجموعات وقضت على معظمها في حين تم إيقاف البعض الآخر مختبأ في حفر وفي غابة زيتون بالجهة ..وبالمناداة على المتهمين تبين انه لم يتم جلبهم من السجن فقررت المحكمة بعد استشارة النيابة العمومية تأخير القضية لجلبهم ففوض محاموهم النظر في حين طلب محامو القائمين بالحق الشخصي في حق امنيين ومواطنين قتلوا جراء ذلك الهجوم التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية المحكمة قررت الاستجابة للطلب وتحديد موعد للقضية أثر الجلسة....هذا وللتذكير فان المحكمة اصدرت يوم 9 مارس 2019 بعد النظر في جزء مفكك من ملف الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان احكام بين 3 سنوات والسجن المؤبد في حق متهمين ....