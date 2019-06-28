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سعيدة قراش: تحسن الوضع الصحي للرئيس

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - أفادت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تصريح للاذاعة الوطنية أن رئيس الجمهورية أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع لمتابعة الوضع الأمني بالبلاد وأكدت أن الوضع الصحي للرئيس في تحسن

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أجرى صباح اليوم اتصالات هاتفية بأعضاء مكتب المجلس وأعلمهم بتحسن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الذي يقيم في المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج إثر وعكة صحية طرأت عليه أمس.


وأشار أن رئيس مجلس نواب الشعب أجرى الاتصالات الهاتفية المذكورة إثر تلقيه معطيات عن الوضع الصحي للرئيس من القصر الرئاسي بقرطاج.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 184779

Mandhouj  (France)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 12h 26m |           
MOUSALIM (Tunisia) |Vendredi 28 Juin 2019 à 12h 12m |

ألف تحيةوتحية الى الجميع والبداية مع هذا الخبر السعيد المسرب من سعيدة فالرئيس هاتف وزير الدفاع ليطمئن على الوضع الأمني في البلاد . طبعا هذا يتزامن مع مناقشة جل الفضائيات لمسألة الشغور تحسبا لكل الاحتمالات .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 12h 12m |           
ألف تحيةوتحية الى الجميع والبداية مع هذا الخبر السعيد المسرب من سعيدة فالرئيس هاتف وزير الدفاع ليطمئن على الوضع الأمني في البلاد . طبعا هذا يتزامن مع مناقشة جل الفضائيات لمسألة الشغور تحسبا لكل الاحتمالات .



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Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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Demi Finale
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