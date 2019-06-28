سعيدة قراش: تحسن الوضع الصحي للرئيس

Vendredi 28 Juin 2019



باب نات

- أفادت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تصريح للاذاعة الوطنية أن رئيس الجمهورية أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع لمتابعة الوضع الأمني بالبلاد وأكدت أن الوضع الصحي للرئيس في تحسنوكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أجرى صباح اليوم اتصالات هاتفية بأعضاء مكتب المجلس وأعلمهم بتحسن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الذي يقيم في المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج إثر وعكة صحية طرأت عليه أمس.وأشار أن رئيس مجلس نواب الشعب أجرى الاتصالات الهاتفية المذكورة إثر تلقيه معطيات عن الوضع الصحي للرئيس من القصر الرئاسي بقرطاج.