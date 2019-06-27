اجتماع طارىء لرؤساء الكتل باشراف رئيس البرلمان

Jeudi 27 Juin 2019
وات - يشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بعد ظهر اليوم الخميس بمقر البرلمان على اجتماع طارى لرؤساء كتل وياتي هذا الاجتماع بطلب من مجموعة من النواب للتداول في الوضع العام في البلاد على اثر التفجيرات الإرهابية التي جدت صباح اليوم بالعاصمة وفق ما صرحت به النائبة يمينة الزغلامي لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وقد التحق محمد الناصر بمقر البرلمان للاشراف على هذا الاجتماع الطارى بعد غيابه عن اشغال البرلمان في الفترة الاخيرة لاسباب صحية
وقد التحق محمد الناصر بمقر البرلمان للاشراف على هذا الاجتماع الطارى بعد غيابه عن اشغال البرلمان في الفترة الاخيرة لاسباب صحية
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Par:citoyenlibre (France )
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