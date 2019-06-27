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اجتماع طارىء لرؤساء الكتل باشراف رئيس البرلمان

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
وات - يشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بعد ظهر اليوم الخميس بمقر البرلمان على اجتماع طارى لرؤساء كتل وياتي هذا الاجتماع بطلب من مجموعة من النواب للتداول في الوضع العام في البلاد على اثر التفجيرات الإرهابية التي جدت صباح اليوم بالعاصمة وفق ما صرحت به النائبة يمينة الزغلامي لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وقد التحق محمد الناصر بمقر البرلمان للاشراف على هذا الاجتماع الطارى بعد غيابه عن اشغال البرلمان في الفترة الاخيرة لاسباب صحية


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184729

Mandhouj  (France)  |Jeudi 27 Juin 2019 à 15h 12m |           
إجتماع طارئ لرئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية .. من جهة أخرى 2 عمليات ارهابية .. من جهة ثالثة ، هناك نفي لوفاة رئيس الجمهورية .. أحداث تتسارع !!!! ؟؟؟؟؟ من أخرج خبر وفاة رئيس الجمهورية ؟ متى ؟ كيف يفهم كل هذا ؟ على كل حال الشعب يلزم يخرج شوية أكثر للشارع ... و يحرس بلاده .. هل كل هذا صدفة ؟ ربما ؟ لكن ، ما يحدث في السودان ، في ليبيا ، في الجزائر ، يدفع للحذر .. والشعب هو الذي حرس الديمقراطية ، و الشعب هو الذي يجب أن يكون على حذر .. لأن
المنقذ هو الشعب و مؤسسات الدولة السياسية و السيادية ، و أن تبقى متمسكة بالديمقراطية و بسلطة القانون و الدستور .. المنقذ إن كان هناك تشابك في الأحداث ، ليس رئيس الحكومة لوحدو .. كل المؤسسات و الشعب في الشارع .. نحن امامنا إنتخابات ، و ليس أمام صناعة زعيم ... أقول هذا الكلام ، لأن أصحاب الشر ياسر ، وهم متربصون بديمقرطياتنا...

يبقى على كل الناس أن تتابع من قريب و عن قريب تطور الأحداث .. يمشيش نسمعو إنقلاب و إلى حاجة !! ردوا بالكم .. الشعب في لحظة يكون مليون في الشارع .. الشعب التونسي شعب حي .
عاش الشعب
تحيا الديمقراطية .
بن علي هرب



Special can 201
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    18:00: Sénégal - Algérie
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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