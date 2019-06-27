سوسة: استرجاع 5 هكتارات من الأراضي الدولية المستولى عليها في معتمدية كندار

Jeudi 27 Juin 2019
وات - أفاد المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية في ولاية سوسة الصحبي زغدود أن الدولة استرجعت يوم امس الأربعاء عقارا دوليا فلاحيا يمتدّ على مساحة تناهز 5 هكتارات كائن بالمنطقة السقوية الفلاحية " البلالمة " من معتمدية كندار.
وأضاف المدير الجهوي في تصريح اليوم لمراسل (وات) بسوسة ان هذه العملية تندرج في إطار متابعة ما تم تنفيذه سابقا من عمليات إخلاء لعقارات دولية فلاحية تم الاستيلاء عليها من دون صفة من قبل بعض المواطنين.
وذكر في هذا الاطار ان مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة توفقوا منذ انطلاق حملة استرجاع العقارات الدولية الى استرجاع ما مجموعه 350 هكتارا من الأراضي الدولية المستولى عليها.
وأضاف المدير الجهوي في تصريح اليوم لمراسل (وات) بسوسة ان هذه العملية تندرج في إطار متابعة ما تم تنفيذه سابقا من عمليات إخلاء لعقارات دولية فلاحية تم الاستيلاء عليها من دون صفة من قبل بعض المواطنين.
وذكر في هذا الاطار ان مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة توفقوا منذ انطلاق حملة استرجاع العقارات الدولية الى استرجاع ما مجموعه 350 هكتارا من الأراضي الدولية المستولى عليها.
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Par:carlos73 (Tunisia )
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