إجلاء بحّار تونسي تعرّض لتوعّك صحّي بجزيرة قرقنة وإنقاذ 7 آخرين بالمنستير كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه إيطاليا

Mardi 25 Juin 2019



وات

- قامت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، ظهر اليوم الثلاثاء، بإجلاء بحّار تونسي من على متن مركب صيد بمنطقة شرقي العطايا (جزيرة قرقنة)، على بعد 30 ميلا، "إثر تعرضه لتوعّك صحي"، توجهت به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، أين تم إنزاله وتسليمه للحماية المدنية لنقله إلى المستشفى"، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.وعلى صعيد آخر تمكنت الوحدة البحرية بالمنستير، من "إنقاذ 7 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا على متن مركب، شمال شرقي المنستير، على بعد 34 ميلا"، حسب البلاغ ذاته.وبالتحري مع هؤلاء الأشخاص، "صرّحوا أنهم أبحروا فجر اليوم من شواطئ صيّادة، لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.وتم نقلهم إلى القاعدة البحرية بالمنستير أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم".