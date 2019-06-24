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بنزرت: انجاز دراسة لتجديد الشبكة الكهربائية والاوتوماتيكية للجسر المتحرك

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - كشف المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت زهير العزعوزي عن الاعلان في غضون منتصف جويلية المقبل عن الاستشارة الخاصة بمشروع انجاز دراسة فنية معمقة لتجديد شبكة التجهيزات الكهربائية والاوتوماتيكية لنظام رفع الجسر المتحرك ببنزرت.

واضاف في تصريح اليوم الاثنين لمراسل "وات" بالجهة ان هذه الدراسة سيقوم بها خبراء معتمدون في المجال من اجل الحد من الاعطاب التي قد تحدث ولاسيما ضمان التدخل السريع عند حدوث اي عطب في الشبكة .


يشار ان الجسر المتحرك كان شهد بين ليلة امس وفجر اليوم خلال الفتحة الليلية عطبا في الشبكة الكهربائية تسبب في عدم عودة الجسر لحالته الطبيعية ووظيفيته العادية وتامين مرور العربات والمترجلين لفترة تجاوزت الساعتين حيث تولي الطاقم التقني للجسر تحديد العطب واصلاحه واعادة الامور لنصابها بالمنشاة التي يعود تاريخ فتحها امام حركة السير الى شهر افريل من سنة 1980 .

  
  
     
  
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Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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