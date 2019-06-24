وزير الدفاع الوطني يشرف على تدشين مركز قيادة العمليات المشتركة

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- بمناسبة الإحتفال بالذكرى 63 لإنبعاث الجيش الوطني، تولى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي صباح اليوم، تدشين مركز قيادة العمليات المشتركة الذي يندرج في إطار تفعيل العمل المشترك بين الجيوش.وتتمثّل مهمّته في قيادة ومتابعة نشاط المراكز المشتركة للتخطيط وقيادة العمليات بين الجيوش الثلاث بالوسط والجنوب لاحقا، المكلّفة بمحاربة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها والتصدي للهجرة غير الشرعيّة.وأوصى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بمزيد الإسراع في ضبط إجراءات العمل الموحد ومواصلة تكوين الأفراد في مجالات العمليّات والإستعلام واللّوجستيك في نطاق التعاون الدولي واعتماد الوسائل ومنظومات القيادة والإتصال والسيطرة عن بعد. كما أكد على أهمية الحرفية والمتابعة ونجاعة التنسيق لضمان التدخل في الزمان والمكان المناسبين مع ضرورة تقييم الأنشطة والعمل على تذليل الصعوبات خاصة التقنية منها.