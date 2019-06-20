وزارة الصحة تفتح مناظرة لانتداب أطباء أسنان وصيدلانيين في الصحة العمومية

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - أعلنت وزارة الصحة، فتح باب الترشح للانتداب بصفة تعاقدية لفائدة مختلف المؤسسات والهياكل الصحة التابعة لها في اختصاصات تشمل أطباء الأسنان والصيدلانين.
وستتولى الوزارة طبقا للمناظرة المعلن عنها منذ يوم الثلاثاء الفارط، انتداب 50 طبيب أسنان و85 صيدلانيا في الصحة العمومية، وفق ما جاء في مذكرة وقعتها وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ.
وجاء في نص المذكرة التي نشرها اليوم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أنه تم تحديد آخر أجل للترشحات الى المناظرة المذكورة يوم الجمعة 12 جويلية.
ويمكن للراغبين في الترشح الى المناظرة تقديم ترشحاتهم والقيام بالتسجيل على موقع الواب الخاص بالوزارة على العنوان التالي WWW.santetunisie.rns.tn أو ايداعها بمركز الضبط المركزي للوزارة.
وستتولى الوزارة طبقا للمناظرة المعلن عنها منذ يوم الثلاثاء الفارط، انتداب 50 طبيب أسنان و85 صيدلانيا في الصحة العمومية، وفق ما جاء في مذكرة وقعتها وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ.
وجاء في نص المذكرة التي نشرها اليوم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أنه تم تحديد آخر أجل للترشحات الى المناظرة المذكورة يوم الجمعة 12 جويلية.
ويمكن للراغبين في الترشح الى المناظرة تقديم ترشحاتهم والقيام بالتسجيل على موقع الواب الخاص بالوزارة على العنوان التالي WWW.santetunisie.rns.tn أو ايداعها بمركز الضبط المركزي للوزارة.
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Par:RESA67 (France )
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