القصرين: إصابة مواطن بجروح متفاوتة ونفوق دابة جراء إنفجار لغم أرضي بجبل الشعانبي

Jeudi 20 Juin 2019
وات - أسفر إنفجار لغم أرضي، عشية اليوم الخميس، في جبل الشعانبي بولاية القصرين، عن نفوق دابة وإصابة مواطن بجروح متفاوتة نُقل على إثرها إلى المستسفى الجهوي بالقصربن لتلقي الاسعافات الضرورية، وفق ما اكتفى بذكره مصدر أمني بالجهة لمراسلة (وات ) بالجهة.
من جانبه، وصف المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لمراسلة (وات)، إصابة المواطن المذكور بمتوسطة الخطورة، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويتم حاليا إخضاعه للإسعافات اللازمة.
من جانبه، وصف المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لمراسلة (وات)، إصابة المواطن المذكور بمتوسطة الخطورة، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويتم حاليا إخضاعه للإسعافات اللازمة.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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