تونس ستطلق عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال مع موفى سنة 2019 (احمد الكرم)

Jeudi 20 Juin 2019
وات - كشف رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد الكرم، الخميس، انه سيتم اطلاق عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال مع موفى سنة 2019.
وأوضح الكرم، على هامش ندوة نظمتها الجمعية بدار المؤسسة حول "المسؤولية المجتمعية للبنوك والمؤسسات المالية"، ان هذه العملية ستمكن من تسديد عمليات الشراء بواسطة الهاتف الجوال وتحويل الأموال بين مستخدميه.
وأضاف ان كراس شروط الدفع عبر الهاتف الجوال، الذي تكفلت الجمعية باعداده عبر دعم من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، بلغ مرحلته الأخيرة كما تم اطلاق طلب عروض لتطوير هذه الآلية الوطنية.
يذكر أن "نقديات تونس" كانت قد وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات المغاربية ذات الصيت العالمي لتركيز منظومة لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في تونس.
وأوضح الكرم، على هامش ندوة نظمتها الجمعية بدار المؤسسة حول "المسؤولية المجتمعية للبنوك والمؤسسات المالية"، ان هذه العملية ستمكن من تسديد عمليات الشراء بواسطة الهاتف الجوال وتحويل الأموال بين مستخدميه.
وأضاف ان كراس شروط الدفع عبر الهاتف الجوال، الذي تكفلت الجمعية باعداده عبر دعم من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، بلغ مرحلته الأخيرة كما تم اطلاق طلب عروض لتطوير هذه الآلية الوطنية.
يذكر أن "نقديات تونس" كانت قد وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات المغاربية ذات الصيت العالمي لتركيز منظومة لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في تونس.
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Par:sarramba (Tunisia )
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