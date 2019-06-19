الجهيناوي يتحادث مع مادلين أولبرايت

Mercredi 19 Juin 2019



باب نات

- التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 19 جوان 2019 بمقر الوزارة، رئيسة مجلس إدارة المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ووزيرة الشؤون الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، التي تؤدي زيارة إلى تونس على رأس وفد هام بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المعهد الذي سينعقد من 19 إلى 21 جوان الجاري.ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, أطلع وزير الخارجية أولبرايت خلال اللقاء على ما تم إنجازه في تونس خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن النهج الديمقراطي الذي توخته بلادنا منذ 2011 خيار ثابت لا رجعة فيه، رغم التحديات الاقتصادية والتنموية التي تمر بها تونس خلال هذه المرحلة.كما استعرض في هذا الصدد جملة الاصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تم اتخاذها لإنجاح الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الجهوية وتحقيق تطلعات الشباب وخاصة حاملي الشهائد العليا إلى الشغل والكرامة.كما نوه الوزير وفق نفس البلاغ بالدور المهم الذي لعبه المعهد الديمقراطي الأمريكي في معاضدة المسار السياسى والاقتصادى في تونس حلال المرحلة الانتقالية.من جهتها أكدت أولبرايت التزام المعهد الديمقراطي بمواصلة مرافقة العملية الديمقراطية في بلادنا، مشددة على أن اختيار تونس لتنظيم اجتماع مجلس إدارة المعهد يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة هذه المنظمة الهامة للتجربة الديمقراطية التونسية الفريدة في المنطقة.ومثل اللقاء أيضا مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية الراهنة، في أفق تسلم تونس في جانفي 2020 لمنصبها كعضو غير قار في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2021.جدير بالذكر أن المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) الذي تم إنشاؤه سنة 1983، منظمة أمريكية غير حكومية مستقلة، تعمل على دعم مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الممارسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.