بسمة الخلفاوي: هاتف الشهيد بحوزتي ....

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

بعض المتهمين يرفضون الصعود لجلسة المحاكمة

وهيىة الدفاع تؤكد اختفاء مستندات مهمة من ملف الاغتيال ....





محامو القائمين بالحق الشخصي يطلبون ...

- اكدت اليوم الاستاذة بسمة الخلفاوي خلال الاستماع لطلبات هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ان منظمة مكافحة الفساد التى يترأسها ماهر زيد رفعت بها قضية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمين اياها باخفاء هاتف الشهيد شكري بلعيد موضحة ان الهاتف موجود وهو بحوزتها وانها مستعدة لتقديمه في صورة ان طلب منها القضاء أو الأمن ذلك ...هذا ونظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وبالمناداة على المتهمين حضر 11متهما. موقوفا من بينهم المكلف بالجناح الامني لتنظيم انصار الشريعة المحظور محمد العكاري وطبيب كلفه أبو عياض بمداواة المرضى والمصابين من تنظيم انصار الشريعة المحظور والمفتش عنهم ..في حين حضر متهمين بحالة سراح من بينهما ابن رجل أعمال في حين رفض بقية المتهمين الصعود لجلسة المحاكمة من بينهم الارهابي احمد المالكي المكنى بالصومالي وعن الدين عبد اللاوي عون الأمن المعزول حين تخلف متهمين ايضا عن الحضور وقد بينت محاميتهما انهما محل اقامة جبرية فقررت المحكمة تاخير القضية لاحضارهمافي حين اغمى على احد المتهمين الموقوفين خلال جلسة محاكمته وقد تم نقله على جناح السرعة من قبل اعوان الأمن بالمحكمة لتقديم الاسعافات له من قبل اعوان الحماية المدنية ...هذا وحضرت الجلسة محامون عن القائمون بالحق الشخصي في حق الشهيد شكري بلعيد وهم كل من عائلة الشهيد والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المحامين الشبان والهيئة الوطنية للمحامين وطلبوا التاخير لتمكين دائرة الاتهام بالقيام بجملة من الطلبات التى صادفت عليها محكمة التعقيب والتى سبق وان تقدمت بها هيىة الدفاع من بينهما التحرير عن اسباب ضياع القرص الليزري الذي جمع الارهابي جمال الماجري وعلي العريض وزير الداخلية السابق والاطارين الامنيبن عبد الكريم العبيدي ومحرز الزواري الذين استجابوا للارهابي المذكور والتقوا به بعد أن رفض الادلاء بأي تصريحات دون حضور علي العريض فتم حينها اعلام الوزير المذكور الذي حضر الى فرقة العوينة والتقى به والاستماع لعلي لعريض ومديرين عامين بوزارة الداخلية ....محامو المتهمين يرفضونوقد رفض محامو المتهمين التاخير لاجل متسع موضحين ان فترة ايقافهم طالت خاصة وانهم موقوفين لمدة 6سنوات وهي لا تتماشي مع مبدأ المحاكمة العادلة مشيرين الى انهم لا يتحملون عمليات اخفاء المستندات من ملف الاغتيال طالبين بالافراج عن المتهم ياسر المولهي ..المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في الطلبات المقدمة اليوم من قبل اعضاء هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد ومحامو المتهمبن