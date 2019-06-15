عدد الأطفال المنتفعين بدعم الوزارة للالتحاق برياض الأطفال سيبلغ 20 ألف طفل في غضون سنة 2020 (وزيرة المرأة)

Samedi 15 Juin 2019



وات

- قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي اليوم السبت إن عدد الأطفال المنتفعين بدعم الوزارة من أجل الالتحاق برياض الأطفال سيبلغ 20 ألف طفل سنة 2020 مقابل 2600 طفل منتفع بهذا الإجراء في سنة 2016 وكشفت الوزيرة لـ(وات) على هامش انعقاد مؤتمر مغاربي بتونس، بعنوان "الحوكمة المحلية أساس للتنمية المستدامة وضمان لحقوق الأجيال القادمة" أن الوزارة تسعى الى الترفيع في نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال إلى 50 بالمائة في السنوات المقبلة مقابل 36 بالمائة حاليا.ويندرج هذا الرهان في اطار برنامج "روضتنا في حومتنا" الذي يسعى إلى تمكين أكثر من 200 امرأة على بعث رياض للأطفال في مختلف المعتمديات حسب خارطة محددة للتدخل، وتمتيع أطفال العائلات المعوزة وانتفاعهم بخدمات رياض الأطفال وتكفل الوزارة بخلاص معاليم ترسيمهم طيلة سنة دراسية كاملة.وأكدت وزيرة المرأة أن وزارتها تعمل على تعزيز التنمية البشرية والنهوض بقدرات الأطفال وحماية حقوقهم في اطار تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمتعلق بحقوق المرأة والأطفال.