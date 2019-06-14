Radio Babnet Tunisie On Air: Hedi Jouini - M3adbitni Bzinek  

مترشح فردي لامتحان الباكالوريا يعتدي على أستاذ مراقب ووزراة التربية ترفع قضية جزائية لتتبعه

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
وات - رفعت وزارة التربية قضية جزائية ضد مترشح فردي لاجتياز امتحان في مناظرة الباكالوريا تورط في الاعتداء على أستاذ بمركز امتحان بولاية سليانة عقب أدائه مهام المراقبة خلال امتحان الباكالوريا، وفق ما أفاد به المكلف بالاعلام بالوزارة محمد الحاج الطيب اليوم الجمعة.

وعبر الحاج طيب عن استنكار وزارة التربية الشديد لعملية الاعتداء التي تمثلت في إقدام مترشح لاجتياز الباكالوريا اليوم على الاعتداء على أستاذ مشرف على مراقبة الامتحانات في الباكالوريا بأحد معاهد ولاية سليانة، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مطلقا في حماية الاطار التربوي.


وذكر في تصريح أدلى به مساء اليوم لـ(وات)، أن تعرض الأستاذ لعملية الاعتداء بالعنف الشديد كان على خلفية تمسكه بتطبيق اجراء منع استخدام الهاتف الجوال أثناء اجتياز الامتحان مقابل محاولة المترشح الذي أدخل هاتفه المحمول لقاعة الامتحان استعماله لغرض الغش.
وتابع قوله " افتعل المترشح المذكور مناوشة مع هذا الأستاذ وقام بالاعتداء عليه بالعنف الشديد"، مشددا على ان الوزارة لن تسمح أبدا بالاعتداء أو بالمس من الحرمة الجسدية والمعنوية للأساتذة.

من جهته،أكد الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسليانة في بيان له مساء اليوم، تعرض أحد الأساتذة المراقبين بمعهد الروحية الى الاعتداء بالعنف الشديد والضرب المبرح خارج أسوار المؤسسة من طرف أحد المترشحين بصفة فردية على خلفية منعه من الغش.
كما أدان الفرع بشدة الاعتداء واصفا اياه ب"الهمجي " وطالب بالايقاف الفوري للمعتدي وبتتبعه قضائيا.
كما دعا السلطات الى تحمل مسؤولياتها، محذرا من مغبة التساهل مع هذه الجريمة وفق نص البيان.
حر

  
  
     
  
cadre-ac6a8835b6920191e562252ec6b04bec-2019-06-14 21:00:52






0 de 0 commentaires pour l'article 183964



En continu

الجمعة 14 جوان 2019 | 10 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
26°
 25° % 57 :الرطــوبة
تونــس 21°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
25°-2130°-2130°-2229°-2130°-20
  • Avoirs en devises
    13727,8

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,34391 DT        1$ =2,95957 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   477,5 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560543001|183964 239|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires